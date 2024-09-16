https://1prime.ru/20240916/redomitsilyatsiya-851600801.html

Эксперты назвали последствия редомициляции квазироссийских фирм для ПИФов

Эксперты назвали последствия редомициляции квазироссийских фирм для ПИФов - 16.09.2024, ПРАЙМ

Эксперты назвали последствия редомициляции квазироссийских фирм для ПИФов

Процесс редомициляции "квазироссийских" компаний ведет к падению доли иностранных вложений в российские паевые инвестфонды (ПИФы), которые в будущем станут... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:25+0300

2024-09-16T16:25+0300

2024-09-16T16:25+0300

экономика

россия

редомициляция

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Процесс редомициляции "квазироссийских" компаний ведет к падению доли иностранных вложений в российские паевые инвестфонды (ПИФы), которые в будущем станут полностью "российскими" по структуре, считают опрошенные РИА Новости эксперты. "Ситуация, когда ПИФ станут полностью российскими (по входящим в них активам – ред.), возможна в будущем, по завершении процедур "переезда" всех "квазироссийских" компаний в юрисдикцию РФ. В июле "Яндекс" (тогда еще голландский) занимал от 5 до 9% в крупнейших ПИФах. Последующий обмен на российскую бумагу технически привел к уменьшению доли вложений в них в иностранные ценные бумаги. Хотя по факту, из-за обмена владение ПИФами в бизнесе "Яндекса" не изменилось", - прокомментировал портфельный управляющий УК "Альфа-Капитал" Дмитрий Скрябин. В процессе редомициляции объем иностранных вложений ПИФов снижается, а доля российских увеличивается, отмечает директор по работе с клиентами "БКС Мир инвестиций" Андрей Петров. "Основная часть редомициляции уже подходит к концу: Т-Банк, "Яндекс", ВК и другие уже "переехали", в этом году еще ожидается "переезд" Х5 Retail Group и Ros Agro (единственный акционер ПАО "Группа Русагро" - ред.) по процедуре принудительной редомициляции. Из крупных компаний, кто может также "переехать" в обозримом будущем – это OZON, как ожидается, это произойдет в 2025 году", - добавляет он. Вместе с тем, заместитель генерального директора по брокерскому бизнесу ФГ "Финам" Дмитрий Леснов напоминает, что весной 2022 года из-за блокировки счетов НРД в Euroclear и Clearstream в большем количестве случаев заблокированными оказались активы ПИФов с иностранными активами, которые торговались на Московской бирже и "СПБ бирже". "В этом случае каким-либо существенным образом процесс редомициляции не позволит ПИФам разблокировать эти активы и возобновить их торговлю", - резюмирует он.

https://1prime.ru/20240914/aktsii-851571099.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, редомициляция