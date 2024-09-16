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"До смерти боятся": журналист объяснил нерешительность Запада

"До смерти боятся": журналист объяснил нерешительность Запада - 16.09.2024, ПРАЙМ

"До смерти боятся": журналист объяснил нерешительность Запада

Запад уже принял решение, позволяющее Киеву использовать поставленное оружие для ударов "вглубь" России, однако Вашингтон опасается ответных мер со стороны... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T06:46+0300

2024-09-16T06:46+0300

2024-09-16T06:46+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Запад уже принял решение, позволяющее Киеву использовать поставленное оружие для ударов "вглубь" России, однако Вашингтон опасается ответных мер со стороны Москвы, считает бразильский журналист Пепе Эскобар. Об этом он рассказал в интервью YouTube-каналу Dialogue Works."Решение (наносить удары. — Прим. ред.) по территории Российской Федерации уже принято <...> Однако американцы очень осторожны и до смерти боятся (реакции России — Прим. ред.)", — подчеркнул эксперт.Он также добавил, что происходящее напоминает ему политическое шоу, которое позволяет западным лидерам проверить реакцию общества на те или иные действия, а также оценить общие настроения.

https://1prime.ru/20240916/oruzhie-851586252.html

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украина, россия, запад, ракетный удар, сша