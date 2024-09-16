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Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов - 16.09.2024, ПРАЙМ
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Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов
Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов - 16.09.2024, ПРАЙМ
Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов
Федеральный проект промышленной робототехники предполагает выделение 350 миллиардов рублей в ближайшие пять-шесть лет. Производители роботов и компании,... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T13:49+0300
2024-09-16T13:49+0300
роботы
минпромторг
правительство рф
промышленность
обрабатывающие отрасли
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральный проект промышленной робототехники предполагает выделение 350 миллиардов рублей в ближайшие пять-шесть лет. Производители роботов и компании, внедряющие машины в рабочий процесс, получат субсидии, рассказали "Коммерсанту" в Минпромторге. Развитие робототехники может стать решением одной из ключевых проблем российской экономики — низкой производительности труда. Сейчас основной потребитель промышленной робототехники — обрабатывающая промышленность. При этом в отрасли не хватает 400 тысяч сотрудников. А в год устанавливают только полторы тысячи промышленных роботов. Ранее стало известно, что Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек. У банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.
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роботы, минпромторг, правительство рф, промышленность, обрабатывающие отрасли
роботы, Минпромторг, Правительство РФ, Промышленность, обрабатывающие отрасли
13:49 16.09.2024
 
Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов

Минпромторг: на развитие робототехники потратят 350 миллиардов рублей

© РИА Новости . Павел Лисицын | Перейти в медиабанкСтенд Минпромторга России
Стенд Минпромторга России - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Павел Лисицын
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральный проект промышленной робототехники предполагает выделение 350 миллиардов рублей в ближайшие пять-шесть лет. Производители роботов и компании, внедряющие машины в рабочий процесс, получат субсидии, рассказали "Коммерсанту" в Минпромторге.
Развитие робототехники может стать решением одной из ключевых проблем российской экономики — низкой производительности труда. Сейчас основной потребитель промышленной робототехники — обрабатывающая промышленность. При этом в отрасли не хватает 400 тысяч сотрудников. А в год устанавливают только полторы тысячи промышленных роботов.
Ранее стало известно, что Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек. У банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.
Сбербанк - ПРАЙМ, 1920, 15.08.2024
Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота
15 августа, 09:05
 
роботыМинпромторгПравительство РФПромышленностьобрабатывающие отрасли
 
 
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