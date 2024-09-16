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Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов

Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов - 16.09.2024, ПРАЙМ

Одну из проблем российской экономики призвали решить с помощью роботов

Федеральный проект промышленной робототехники предполагает выделение 350 миллиардов рублей в ближайшие пять-шесть лет. Производители роботов и компании,... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T13:49+0300

2024-09-16T13:49+0300

2024-09-16T13:49+0300

роботы

минпромторг

правительство рф

промышленность

обрабатывающие отрасли

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Федеральный проект промышленной робототехники предполагает выделение 350 миллиардов рублей в ближайшие пять-шесть лет. Производители роботов и компании, внедряющие машины в рабочий процесс, получат субсидии, рассказали "Коммерсанту" в Минпромторге. Развитие робототехники может стать решением одной из ключевых проблем российской экономики — низкой производительности труда. Сейчас основной потребитель промышленной робототехники — обрабатывающая промышленность. При этом в отрасли не хватает 400 тысяч сотрудников. А в год устанавливают только полторы тысячи промышленных роботов. Ранее стало известно, что Сбербанк планирует представить собственного человекоподобного робота уже в начале 2025 года, над проектом работают более 150 человек. У банка уже есть робот-дезинфектор, предназначенный для автоматизации дезинфекции помещений, а также робот-сомелье для презентации и продажи вин. Однако они не являются человекоподобными.

https://1prime.ru/20240815/robot-850897467.html

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роботы, минпромторг, правительство рф, промышленность, обрабатывающие отрасли