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Курс рубля к юаню на Мосбирже усилил снижение

Курс рубля к юаню на Мосбирже усилил снижение - 16.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню на Мосбирже усилил снижение

Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник усилил снижение: юань растет седьмую торговую сессию подряд и обновил максимум с апреля, следует из... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T18:02+0300

2024-09-16T18:02+0300

2024-09-16T18:02+0300

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже в понедельник усилил снижение: юань растет седьмую торговую сессию подряд и обновил максимум с апреля, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.45 мск растет на 14 копеек, до 12,91 рубля. Повышение составляет 1,1%. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,74-12,91 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 73,5 миллиарда рублей, что ниже аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира по курсу доллара можно использовать значение торгуемого на Мосбирже однодневного (с автопролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 91,38 рубля (+0,43%). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,078 против 7,093 на форексе (дисконт в 0,2%). РУБЛЬ ПОД ДАВЛЕНИЕМ Курс рубля к юаню на Московской бирже в начале недели продолжил снижаться - вот уже седьмую сессию подряд, юань обновил максимум с апреля - выше 12,9 рубля. "Юань проверяет на прочность сопротивление 12,9 рубля. Давление на курс рубля продолжает оказывать сокращение предложения иностранной валюты со стороны экспортеров из-за ухудшения конъюнктуры мирового рынка сырья. В то же время импорт может восстанавливаться по мере адаптации компаний к новым санкционным условиям, что увеличивает спрос на инвалюту", - комментирует Дмитрий Бабин из "БКС Мир инвестиций". Внешние факторы формируют позитивный фон для курса рубля. Стоимость нефти к 17.47 мск растет на 1,5%, до 72,7 доллара за баррель сорта Brent. Индекс доллара (курс доллара к корзине валют шести стран - торговых партнеров США) падает на 0,4%, до 100,7 пункта. ПРОГНОЗЫ Состояние торгового баланса второй месяц подряд создает предпосылки для ослабления рубля, считает Наталья Ващелюк из УК "Первая". "На текущей неделе курс доллара будет находиться в диапазоне 90,5-92 рубля, а юаня - в коридоре 12,5-12,9 рубля", - оценивает она. Нисходящую динамику российская валюта показывает на фоне снизившихся чистых продаж юаней Банком России, полагает Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Итоги заседания ЦБ в целом нейтральны для рубля. В ближайшее время курс, вероятно, продолжит двигаться в коридоре 12,7-13 рублей за юань", - полагает он.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань