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"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Sunlight - 16.09.2024, ПРАЙМ
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"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Sunlight
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Sunlight - 16.09.2024, ПРАЙМ
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Sunlight
Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг компании "Солнечный свет" (ювелирная сеть Sunlight) до уровня "ruA+" с "ruА-", прогноз по рейтингу | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T15:03+0300
2024-09-16T15:03+0300
экономика
россия
эксперт ра
кредитный рейтинг
sunlight
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг компании "Солнечный свет" (ювелирная сеть Sunlight) до уровня "ruA+" с "ruА-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства. "Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО "Солнечный свет" до уровня ruA+, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении. Отмечается, что повышение рейтинга связано с улучшением оценки блока корпоративных рисков на фоне выполнения планов компании об отсутствии существенных объемов операций со связанными сторонами и улучшения качества риск-менеджмента. В блоке финансовых рисков позитивное влияние оказало улучшение качественной оценки ликвидности. Оценка блока бизнес-рисков была улучшена в результате переоценки уровня просроченной задолженности в отрасли и снижения концентрации активов. Агентство также оценивает прогнозную ликвидность компании умеренно позитивно за счет значительного запаса доступных к выборке кредитных линий и факта привлечения нового акционерного и банковского долга в текущем году. Sunlight - ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на 30 июня компания была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России, увеличив количество торговых точек в первом полугодии на 114. Средняя площадь магазина составила 103 квадратных метра.
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россия, эксперт ра, кредитный рейтинг, sunlight
Экономика, РОССИЯ, Эксперт РА, кредитный рейтинг, Sunlight
15:03 16.09.2024
 
"Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг Sunlight

"Эксперт РА" присвоило Sunlight рейтинг "ruA+" со стабильным прогнозом

© fotolia.com / RidoПодсчет
Подсчет - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© fotolia.com / Rido
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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило кредитный рейтинг компании "Солнечный свет" (ювелирная сеть Sunlight) до уровня "ruA+" с "ruА-", прогноз по рейтингу стабильный, говорится в сообщении агентства.
"Рейтинговое агентство "Эксперт РА" повысило рейтинг кредитоспособности нефинансовой компании ООО "Солнечный свет" до уровня ruA+, прогноз по рейтингу - стабильный. Ранее у компании действовал рейтинг на уровне ruА- со стабильным прогнозом", - говорится в сообщении.
Отмечается, что повышение рейтинга связано с улучшением оценки блока корпоративных рисков на фоне выполнения планов компании об отсутствии существенных объемов операций со связанными сторонами и улучшения качества риск-менеджмента.
В блоке финансовых рисков позитивное влияние оказало улучшение качественной оценки ликвидности. Оценка блока бизнес-рисков была улучшена в результате переоценки уровня просроченной задолженности в отрасли и снижения концентрации активов.
Агентство также оценивает прогнозную ликвидность компании умеренно позитивно за счет значительного запаса доступных к выборке кредитных линий и факта привлечения нового акционерного и банковского долга в текущем году.
Sunlight - ювелирная мультибрендовая сеть, основанная в 1995 году. По состоянию на 30 июня компания была представлена в восьми федеральных округах и управляла 815 магазинами в 276 городах России, увеличив количество торговых точек в первом полугодии на 114. Средняя площадь магазина составила 103 квадратных метра.
Мосбиржа.
АКРА присвоило Мосбирже кредитный рейтинг "АAA(RU)"
9 августа, 17:59
 
ЭкономикаРОССИЯЭксперт РАкредитный рейтингSunlight
 
 
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