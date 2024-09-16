https://1prime.ru/20240916/tank-851601957.html

В России разрешили продавать внедорожник Tank 400

В России разрешили продавать внедорожник Tank 400 - 16.09.2024, ПРАЙМ

В России разрешили продавать внедорожник Tank 400

Автоконцерн Great Wall получил одобрение типа транспортного средства на внедорожник Tank 400, которое позволяет начать его продажи в России. Об этом сообщил... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:53+0300

2024-09-16T16:53+0300

2024-09-16T16:53+0300

экономика

авто

great wall

внедорожники

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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Автоконцерн Great Wall получил одобрение типа транспортного средства на внедорожник Tank 400, которое позволяет начать его продажи в России. Об этом сообщил портал "Китайские автомобили". Отмечается, что данных о том, какая версия сертифицирована, пока нет. По мнению портала, речь идет о бензиновой или дизельной версиях Tank 400.Дизельный двигатель объемом 2.4 литра обладает мощностью186 лошадиных сил. Он агрегатируется девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Бензиновый мотор имеет электрический довесок — 48-вольтный стартер-генератор. Отдача составляет 245 лошадиных сил и 380 Нм. Коробка передач у этого двигателя аналогичная.

https://1prime.ru/20240916/pritsep-851592530.html

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авто, great wall, внедорожники