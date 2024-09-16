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В России разрешили продавать внедорожник Tank 400
В России разрешили продавать внедорожник Tank 400 - 16.09.2024, ПРАЙМ
В России разрешили продавать внедорожник Tank 400
Автоконцерн Great Wall получил одобрение типа транспортного средства на внедорожник Tank 400, которое позволяет начать его продажи в России. Об этом сообщил... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:53+0300
2024-09-16T16:53+0300
2024-09-16T16:53+0300
экономика
авто
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внедорожники
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МОСКВА, 16 сен — ПРАЙМ. Автоконцерн Great Wall получил одобрение типа транспортного средства на внедорожник Tank 400, которое позволяет начать его продажи в России. Об этом сообщил портал "Китайские автомобили". Отмечается, что данных о том, какая версия сертифицирована, пока нет. По мнению портала, речь идет о бензиновой или дизельной версиях Tank 400.Дизельный двигатель объемом 2.4 литра обладает мощностью186 лошадиных сил. Он агрегатируется девятиступенчатой автоматической коробкой передач. Бензиновый мотор имеет электрический довесок — 48-вольтный стартер-генератор. Отдача составляет 245 лошадиных сил и 380 Нм. Коробка передач у этого двигателя аналогичная.
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авто, great wall, внедорожники
Экономика, Авто, Great Wall, внедорожники
В России разрешили продавать внедорожник Tank 400
"Китайские автомобили": в России выдали ОТТС на внедорожник Tank 400