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Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС

Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС - 16.09.2024, ПРАЙМ

Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС

Страны Запада игнорируют возникающие угрозы против атомных электростанций, закрывая глава на все принципы ядерной безопасности, потому что это не входит в зону... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T14:36+0300

2024-09-16T14:36+0300

2024-09-16T14:36+0300

энергетика

магатэ

росатом

алексей лихачев

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ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Страны Запада игнорируют возникающие угрозы против атомных электростанций, закрывая глава на все принципы ядерной безопасности, потому что это не входит в зону их политических интересов, объяснил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - подчеркнул глава "Росатома" в ходе своего выступления на сессии генеральной конференции МАГАТЭ. Лихачев подчеркнул, что безопасность любых ядерных объектов вне зависимости от их расположения является главным приоритетом и абсолютной ценностью государств.

https://1prime.ru/20240915/oruzhie-851574974.html

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магатэ, росатом, алексей лихачев, аэс, запад