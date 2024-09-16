Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Добыча нефти - ПРАЙМ, 1920Энергетика
https://1prime.ru/20240916/ugroza-851597159.html
Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС
Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС - 16.09.2024, ПРАЙМ
Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС
Страны Запада игнорируют возникающие угрозы против атомных электростанций, закрывая глава на все принципы ядерной безопасности, потому что это не входит в зону... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T14:36+0300
2024-09-16T14:36+0300
энергетика
магатэ
росатом
алексей лихачев
аэс
запад
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_0:165:2659:1661_1920x0_80_0_0_c289bdd7ea0bfa4743ff76075024f1a2.jpg
ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Страны Запада игнорируют возникающие угрозы против атомных электростанций, закрывая глава на все принципы ядерной безопасности, потому что это не входит в зону их политических интересов, объяснил глава "Росатома" Алексей Лихачев. "К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - подчеркнул глава "Росатома" в ходе своего выступления на сессии генеральной конференции МАГАТЭ. Лихачев подчеркнул, что безопасность любых ядерных объектов вне зависимости от их расположения является главным приоритетом и абсолютной ценностью государств.
https://1prime.ru/20240915/oruzhie-851574974.html
запад
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84241/50/842415036_112:0:2547:1826_1920x0_80_0_0_b9a34455920f39fd7b00abf8149cda6e.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
магатэ, росатом, алексей лихачев, аэс, запад
Энергетика, МАГАТЭ, Росатом, Алексей Лихачев, АЭС, ЗАПАД
14:36 16.09.2024
 
Глава "Росатома" объяснил, почему Запад замалчивает угрозу против АЭС

Лихачев: Запад замалчивает угрозу против АЭС в угоду политических интересов

© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЛоготип Росатома
Логотип Росатома - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Фотохост Конгресса молодых учёных/Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ВЕНА, 16 сен - ПРАЙМ. Страны Запада игнорируют возникающие угрозы против атомных электростанций, закрывая глава на все принципы ядерной безопасности, потому что это не входит в зону их политических интересов, объяснил глава "Росатома" Алексей Лихачев.
"К сожалению, коллективный Запад замалчивает эти угрозы и манкирует принципами ядерной безопасности в угоду сиюминутным политическим интересам, порой даже личным амбициям и симпатиям", - подчеркнул глава "Росатома" в ходе своего выступления на сессии генеральной конференции МАГАТЭ.
Лихачев подчеркнул, что безопасность любых ядерных объектов вне зависимости от их расположения является главным приоритетом и абсолютной ценностью государств.
МАГАТЭ - ПРАЙМ, 1920, 15.09.2024
МАГАТЭ призвали проверить Украину на наличие оружия массового поражения
Вчера, 10:31
 
ЭнергетикаМАГАТЭРосатомАлексей ЛихачевАЭСЗАПАД
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала