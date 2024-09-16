https://1prime.ru/20240916/volkswagen-851607259.html

Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников, сообщили СМИ

Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников, сообщили СМИ - 16.09.2024, ПРАЙМ

Volkswagen может сократить 15 тысяч сотрудников, сообщили СМИ

Автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников в связи с закрытием заводов уже в 2024 году, что может обойтись на сумму до... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T19:40+0300

2024-09-16T19:40+0300

2024-09-16T19:40+0300

экономика

авто

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сокращения

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Автоконцерн Volkswagen рассматривает возможность сокращения 15 тысяч сотрудников в связи с закрытием заводов уже в 2024 году, что может обойтись на сумму до четырех миллиардов евро, передает агентство Bloomberg со ссылкой на данные аналитиков центра Jefferies. "По данным аналитиков Jefferies, Volkswagen AG может принять решение о закрытии заводов в этом году, что откроет путь к сокращению более 15 тысяч рабочих мест", - говорится в сообщении агентства. Аналитики прогнозируют, что расходы на остановку производства составят до 4 миллиардов евро. В аналитической записке центра уточняется, что профсоюзы работников могут протестовать только по поводу заработной платы, но не закрытия завода или увольнений, если последние не защищены контрактами. Закрытие производств также не требует одобрения совета директоров. Ранее в Volkswagen не исключили увольнений и закрытия производств в ФРГ ради экономии. По словам главы концерна Оливера Блуме, новый курс на экономию связан со стремлением ряда конкурентов обосноваться в Европе и падением конкурентоспособности Германии. При этом профсоюзы уже заявляли о готовности противодействовать планам концерна - вплоть до объявления забастовок.

https://1prime.ru/20240910/volkswagen-851488783.html

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авто, volkswagen, сокращения