Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области - 16.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Военнослужащие ВС РФ на огневой позиции - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Спецоперация на Украине
https://1prime.ru/20240916/vsu-851602080.html
В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области
В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области - 16.09.2024, ПРАЙМ
В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области
Операция ВСУ в Курской области создает риск для фронтовых позиций украинских войск, передает издание Financial Times со ссылкой на заявление старшего научного... | 16.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-16T16:56+0300
2024-09-16T16:56+0300
спецоперация на украине
всу
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_168:0:3809:2048_1920x0_80_0_0_cf771f1282af044d5d5702764ed7da14.jpg
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Операция ВСУ в Курской области создает риск для фронтовых позиций украинских войск, передает издание Financial Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли."По словам эксперта, Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на Украине", — уточняется в публикации.По мнению эксперта, с наступлением холодов и началом снегопадов украинские позиции будет легче обнаружить.Ранее Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы освободили населенные пункты в Курской области, а также нанесли поражение восьми украинским бригадам в разных районах. Контрнаступление российских войск в Курской области началось на прошлой неделе, за два дня от украинских боевиков были освобождены десять населенных пунктов.
https://1prime.ru/20240916/vsu-851589001.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/09/02/851270138_623:0:3354:2048_1920x0_80_0_0_9e9bcc11567942fad20e9ce0dd3fbab5.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
всу
Спецоперация на Украине, ВСУ
16:56 16.09.2024
 
В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области

FT: ВСУ рискуют своими позициями на Украине из-за операции в Курской области

© РИА Новости . Сергей Бобылев | Перейти в медиабанкРабота артиллерийского расчета САУ "Пион" группировки войск "Запад"
Работа артиллерийского расчета САУ Пион группировки войск Запад - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
© РИА Новости . Сергей Бобылев
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Операция ВСУ в Курской области создает риск для фронтовых позиций украинских войск, передает издание Financial Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли.
"По словам эксперта, Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на Украине", — уточняется в публикации.
По мнению эксперта, с наступлением холодов и началом снегопадов украинские позиции будет легче обнаружить.
Ранее Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы освободили населенные пункты в Курской области, а также нанесли поражение восьми украинским бригадам в разных районах. Контрнаступление российских войск в Курской области началось на прошлой неделе, за два дня от украинских боевиков были освобождены десять населенных пунктов.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
"Будет переворот". В США предупредили Зеленского об опасной угрозе от ВСУ
09:15
 
Спецоперация на УкраинеВСУ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала