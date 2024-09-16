https://1prime.ru/20240916/vsu-851602080.html

В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области

В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области - 16.09.2024, ПРАЙМ

В США предупредили Украину об угрозе ВСУ из-за операции в Курской области

Операция ВСУ в Курской области создает риск для фронтовых позиций украинских войск, передает издание Financial Times со ссылкой на заявление старшего научного... | 16.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-16T16:56+0300

2024-09-16T16:56+0300

2024-09-16T16:56+0300

спецоперация на украине

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МОСКВА, 16 сен - ПРАЙМ. Операция ВСУ в Курской области создает риск для фронтовых позиций украинских войск, передает издание Financial Times со ссылкой на заявление старшего научного сотрудника Института внешнеполитических исследований Роба Ли."По словам эксперта, Киев создал протяженный фронт, который ему придется постоянно снабжать и укреплять, что может нанести ущерб оборонительным линиям ВСУ на Украине", — уточняется в публикации.По мнению эксперта, с наступлением холодов и началом снегопадов украинские позиции будет легче обнаружить.Ранее Минобороны России сообщило, что российские вооруженные силы освободили населенные пункты в Курской области, а также нанесли поражение восьми украинским бригадам в разных районах. Контрнаступление российских войск в Курской области началось на прошлой неделе, за два дня от украинских боевиков были освобождены десять населенных пунктов.

https://1prime.ru/20240916/vsu-851589001.html

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