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Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России
Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России - 17.09.2024, ПРАЙМ
Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России
Компания Haval зарегистрировала в России более десятка новых названий моделей авто, передает Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на данные Роспатента. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T12:26+0300
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россия
haval
авто
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания Haval зарегистрировала в России более десятка новых названий моделей авто, передает Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на данные Роспатента.Отмечается, что некторые названия похожи на уже имеющиеся, например Raval, Oria, Mey, Tanq и Rank (Haval, Ora, Wey и Tank соответственно). Кроме того, такой маневр позволит компанрии предотвратить появление подделок на авторынке.В настоящее время концерн Great Wall Motors продает автомобили в России под марками Haval, GWM, Wey, Ora и Tank. Бренд Haval относится к кроссоверам, GWM - к пикапам, Wey - к премиум-кроссоверам, Tank - к премиум внедорожникам, а Ora - к электромобилям.
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россия, haval, авто
РОССИЯ, Haval, Авто
12:26 17.09.2024
 
Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России

"Автопоток": Haval зарегистрировал в России новые названия моделей авто

© РИА Новости . Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкАвтомобиль Haval на заводе в Тульской области
Автомобиль Haval на заводе в Тульской области - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Виталий Белоусов
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания Haval зарегистрировала в России более десятка новых названий моделей авто, передает Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на данные Роспатента.
Отмечается, что некторые названия похожи на уже имеющиеся, например Raval, Oria, Mey, Tanq и Rank (Haval, Ora, Wey и Tank соответственно). Кроме того, такой маневр позволит компанрии предотвратить появление подделок на авторынке.
В настоящее время концерн Great Wall Motors продает автомобили в России под марками Haval, GWM, Wey, Ora и Tank. Бренд Haval относится к кроссоверам, GWM - к пикапам, Wey - к премиум-кроссоверам, Tank - к премиум внедорожникам, а Ora - к электромобилям.
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РОССИЯHavalАвто
 
 
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