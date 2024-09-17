https://1prime.ru/20240917/haval-851619268.html

Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России

Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России - 17.09.2024, ПРАЙМ

Raval, Tanq и Rank: Haval зарегистрировал новые товарные знаки в России

Компания Haval зарегистрировала в России более десятка новых названий моделей авто, передает Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на данные Роспатента. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T12:26+0300

2024-09-17T12:26+0300

2024-09-17T12:26+0300

россия

haval

авто

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Компания Haval зарегистрировала в России более десятка новых названий моделей авто, передает Telegram-канал "Автопоток" со ссылкой на данные Роспатента.Отмечается, что некторые названия похожи на уже имеющиеся, например Raval, Oria, Mey, Tanq и Rank (Haval, Ora, Wey и Tank соответственно). Кроме того, такой маневр позволит компанрии предотвратить появление подделок на авторынке.В настоящее время концерн Great Wall Motors продает автомобили в России под марками Haval, GWM, Wey, Ora и Tank. Бренд Haval относится к кроссоверам, GWM - к пикапам, Wey - к премиум-кроссоверам, Tank - к премиум внедорожникам, а Ora - к электромобилям.

https://1prime.ru/20240910/avto-851473238.html

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россия, haval, авто