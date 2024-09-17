https://1prime.ru/20240917/investitsii-851619922.html

Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках

Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках - 17.09.2024, ПРАЙМ

Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках

На решение Банка России неожиданно для консенсуса аналитиков повысить ключевую ставку до 19% годовых валютный рынок отреагировал неоднозначно. Биржевой курс... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T13:00+0300

2024-09-17T13:00+0300

2024-09-17T13:00+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На решение Банка России неожиданно для консенсуса аналитиков повысить ключевую ставку до 19% годовых валютный рынок отреагировал неоднозначно. Биржевой курс юаня по отношению к рублю упал, а на внебиржевом рынке доллар и евро достаточно существенно выросли.Впрочем, возможно, что юань упал из-за объявленного в этот же день решения Банка России о повышении процентных ставок по валютным свопам в юанях, то есть заимствование в юанях стало дороже, и на него снизился спрос.Во второй половине месяца, если цена нефти стабилизируется и налоговый период поддержит рубль, вполне возможно укрепление российской валюты.Цена нефти Brent в сентябре может достаточно легко откатиться на $66-68 за баррель, при условии, что замедление мировой экономики окажется более глубоким, чем ожидалось, и ОПЕК+ не будет принимать мер по стабилизации цен. Однако такие факторы, как ураганы в США и нестабильная геополитическая обстановка в Красном море оказывают весомую поддержку росту нефтяных цен. До конца сентября можно ожидать колебаний нефти Brent в рамках $66-75 за баррель.Инвесторам, кроме депозитов, можно посоветовать государственные облигации, доходность по которым также будет расти, как и ставки по вкладам, после повышения ключевой ставки Банка России. Заработать на ОФЗ со сроком погашения от 1 года можно так же, как и по депозитам, но купон по облигациям выплачивается несколько раз в год, в то время как по депозитам с высоким процентом процентный доход начисляется всего один раз по окончании срока либо может начисляться и ежемесячно, но проценты нельзя снимать, а у облигаций такого недостатка нет, да ещё облигацию можно продать на бирже до даты погашения, в то время как вклад продать нельзя, это не ценная бумага.Из других вложений интересно, на наш взгляд, золото, привлекательность которого повышается по мере ослабления доллара к мировым резервным валютам. Да и от инфляции золото защитит гораздо лучше, чем рублёвые активы, пусть даже и с высоким процентом.Прогнозы:Доллар до конца сентября, по нашему прогнозу, который не изменился после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, может колебаться в рамках 87,5-93,5 руб., евро – в коридоре 97,5-104 руб., юань – в рамках 12,1-13 руб.Автор - главный аналитик Neomarkets Олег Калманович

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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