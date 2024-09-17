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Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках
Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках - 17.09.2024, ПРАЙМ
Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках
На решение Банка России неожиданно для консенсуса аналитиков повысить ключевую ставку до 19% годовых валютный рынок отреагировал неоднозначно. Биржевой курс... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T13:00+0300
2024-09-17T13:00+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На решение Банка России неожиданно для консенсуса аналитиков повысить ключевую ставку до 19% годовых валютный рынок отреагировал неоднозначно. Биржевой курс юаня по отношению к рублю упал, а на внебиржевом рынке доллар и евро достаточно существенно выросли.Впрочем, возможно, что юань упал из-за объявленного в этот же день решения Банка России о повышении процентных ставок по валютным свопам в юанях, то есть заимствование в юанях стало дороже, и на него снизился спрос.Во второй половине месяца, если цена нефти стабилизируется и налоговый период поддержит рубль, вполне возможно укрепление российской валюты.Цена нефти Brent в сентябре может достаточно легко откатиться на $66-68 за баррель, при условии, что замедление мировой экономики окажется более глубоким, чем ожидалось, и ОПЕК+ не будет принимать мер по стабилизации цен. Однако такие факторы, как ураганы в США и нестабильная геополитическая обстановка в Красном море оказывают весомую поддержку росту нефтяных цен. До конца сентября можно ожидать колебаний нефти Brent в рамках $66-75 за баррель.Инвесторам, кроме депозитов, можно посоветовать государственные облигации, доходность по которым также будет расти, как и ставки по вкладам, после повышения ключевой ставки Банка России. Заработать на ОФЗ со сроком погашения от 1 года можно так же, как и по депозитам, но купон по облигациям выплачивается несколько раз в год, в то время как по депозитам с высоким процентом процентный доход начисляется всего один раз по окончании срока либо может начисляться и ежемесячно, но проценты нельзя снимать, а у облигаций такого недостатка нет, да ещё облигацию можно продать на бирже до даты погашения, в то время как вклад продать нельзя, это не ценная бумага.Из других вложений интересно, на наш взгляд, золото, привлекательность которого повышается по мере ослабления доллара к мировым резервным валютам. Да и от инфляции золото защитит гораздо лучше, чем рублёвые активы, пусть даже и с высоким процентом.Прогнозы:Доллар до конца сентября, по нашему прогнозу, который не изменился после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, может колебаться в рамках 87,5-93,5 руб., евро – в коридоре 97,5-104 руб., юань – в рамках 12,1-13 руб.Автор - главный аналитик Neomarkets Олег Калманович
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Олег Калманович
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ПРАЙМ
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5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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192
40
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мнения аналитиков, курсы валют, курсы валют, курс доллара к рублю цб рф
USD/RUB - Курс доллара к рублю, Мнения аналитиков, Курсы валют, курсы валют, Курс доллара к рублю ЦБ РФ
13:00 17.09.2024
 
Кроме вкладов: другие способы заработать на высоких ставках

Аналитик Калманович: при высоких ставках можно заработать на облигациях и золоте

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Олег Калманович, главный аналитик Neomarkets
Олег Калманович
Главный аналитик Neomarkets
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. На решение Банка России неожиданно для консенсуса аналитиков повысить ключевую ставку до 19% годовых валютный рынок отреагировал неоднозначно. Биржевой курс юаня по отношению к рублю упал, а на внебиржевом рынке доллар и евро достаточно существенно выросли.
Впрочем, возможно, что юань упал из-за объявленного в этот же день решения Банка России о повышении процентных ставок по валютным свопам в юанях, то есть заимствование в юанях стало дороже, и на него снизился спрос.
Во второй половине месяца, если цена нефти стабилизируется и налоговый период поддержит рубль, вполне возможно укрепление российской валюты.
Цена нефти Brent в сентябре может достаточно легко откатиться на $66-68 за баррель, при условии, что замедление мировой экономики окажется более глубоким, чем ожидалось, и ОПЕК+ не будет принимать мер по стабилизации цен. Однако такие факторы, как ураганы в США и нестабильная геополитическая обстановка в Красном море оказывают весомую поддержку росту нефтяных цен. До конца сентября можно ожидать колебаний нефти Brent в рамках $66-75 за баррель.
Инвесторам, кроме депозитов, можно посоветовать государственные облигации, доходность по которым также будет расти, как и ставки по вкладам, после повышения ключевой ставки Банка России. Заработать на ОФЗ со сроком погашения от 1 года можно так же, как и по депозитам, но купон по облигациям выплачивается несколько раз в год, в то время как по депозитам с высоким процентом процентный доход начисляется всего один раз по окончании срока либо может начисляться и ежемесячно, но проценты нельзя снимать, а у облигаций такого недостатка нет, да ещё облигацию можно продать на бирже до даты погашения, в то время как вклад продать нельзя, это не ценная бумага.
Из других вложений интересно, на наш взгляд, золото, привлекательность которого повышается по мере ослабления доллара к мировым резервным валютам. Да и от инфляции золото защитит гораздо лучше, чем рублёвые активы, пусть даже и с высоким процентом.
Прогнозы:
Доллар до конца сентября, по нашему прогнозу, который не изменился после решения ЦБ РФ по ключевой ставке, может колебаться в рамках 87,5-93,5 руб., евро – в коридоре 97,5-104 руб., юань – в рамках 12,1-13 руб.
Автор - главный аналитик Neomarkets Олег Калманович
Денежные купюры - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Названа сумма доходов, которая подпадет под налог на вклады
09:29

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