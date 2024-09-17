https://1prime.ru/20240917/kurs-851627323.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября - 17.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,64 копейки, до 12,9226 рубля, курс доллара - на 28,69 копейки, до 91,4292 рубля, курс... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:36+0300
2024-09-17T17:36+0300
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,64 копейки, до 12,9226 рубля, курс доллара - на 28,69 копейки, до 91,4292 рубля, курс евро - на 22,68 копейки, до 101,5057 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
https://1prime.ru/20240913/dollar-851540938.html
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курсы валют, доллар, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, курсы валют, доллар, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября
ЦБ: курс доллара на 18 сентября — 91,43 руб, евро — 101,51 руб, юаня — 12,92 руб
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на среду, вырос на 14,64 копейки, до 12,9226 рубля, курс доллара - на 28,69 копейки, до 91,4292 рубля, курс евро - на 22,68 копейки, до 101,5057 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Конец эпохи доллара. Страны БРИКС создадут новую валюту на базе блокчейна