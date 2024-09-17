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ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Здание ЦБ РФ - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Банк России
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ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний - 17.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний
Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:47+0300
2024-09-17T17:47+0300
банк россии
биржевые торги
манипуляции
трейдеры
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из сообщения регулятора. Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании, поясняет ЦБ. "В настоящее время Банк России отмечает возрастающую динамику торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах. По результатам проведенных проверок Банком России установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании", - говорится в сообщении, Некоторые из отмеченных сделок привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, и такие действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством, отмечает регулятор. Банк России обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий. Эти меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволит своевременно предотвратить или выявить нарушения требований законодательства, считает он. Банк России также обращает внимание лиц, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.
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биржевые торги, манипуляции, трейдеры
Банк России, биржевые торги, манипуляции, трейдеры
17:47 17.09.2024
 
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний

ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах

© РИА Новости . Михаил Воскресенский | Перейти в медиабанкЗдание Центрального банка РФ
Здание Центрального банка РФ - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Михаил Воскресенский
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из сообщения регулятора.
Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании, поясняет ЦБ.
"В настоящее время Банк России отмечает возрастающую динамику торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах. По результатам проведенных проверок Банком России установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании", - говорится в сообщении,
Некоторые из отмеченных сделок привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, и такие действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством, отмечает регулятор.
Банк России обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий. Эти меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволит своевременно предотвратить или выявить нарушения требований законодательства, считает он.
Банк России также обращает внимание лиц, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.
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Банк Россиибиржевые торгиманипуляциитрейдеры
 
 
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