https://1prime.ru/20240917/manipulyatsii-851628129.html

ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний

ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний - 17.09.2024, ПРАЙМ

ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний

Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T17:47+0300

2024-09-17T17:47+0300

2024-09-17T17:47+0300

банк россии

биржевые торги

манипуляции

трейдеры

https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из сообщения регулятора. Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании, поясняет ЦБ. "В настоящее время Банк России отмечает возрастающую динамику торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах. По результатам проведенных проверок Банком России установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании", - говорится в сообщении, Некоторые из отмеченных сделок привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, и такие действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством, отмечает регулятор. Банк России обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий. Эти меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволит своевременно предотвратить или выявить нарушения требований законодательства, считает он. Банк России также обращает внимание лиц, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.

https://1prime.ru/20240917/tsb-851625759.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

биржевые торги, манипуляции, трейдеры