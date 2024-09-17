https://1prime.ru/20240917/manipulyatsii-851628129.html
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний - 17.09.2024, ПРАЙМ
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний
Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:47+0300
2024-09-17T17:47+0300
2024-09-17T17:47+0300
банк россии
биржевые торги
манипуляции
трейдеры
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_a57daed6759302899e5046be194ceb06.jpg
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из сообщения регулятора. Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании, поясняет ЦБ. "В настоящее время Банк России отмечает возрастающую динамику торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах. По результатам проведенных проверок Банком России установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании", - говорится в сообщении, Некоторые из отмеченных сделок привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, и такие действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством, отмечает регулятор. Банк России обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий. Эти меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволит своевременно предотвратить или выявить нарушения требований законодательства, считает он. Банк России также обращает внимание лиц, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.
https://1prime.ru/20240917/tsb-851625759.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83919/60/839196086_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_a04299b6d1c834e1d086e7e8f98174e4.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
биржевые торги, манипуляции, трейдеры
Банк России, биржевые торги, манипуляции, трейдеры
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний
ЦБ выявил манипуляции в сделках проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Банк России выявил манипуляции на биржевых торгах в сделках проп-трейдинговых компаний, привлекающих трейдеров для управления собственным капиталом, следует из сообщения регулятора.
Проп-трейдинговая компания — это юридическое лицо, которое в качестве основной деятельности осуществляет торговлю на организованных торгах с привлечением трейдеров для управления собственным капиталом компании и заключения сделок от имени такой компании, поясняет ЦБ.
"В настоящее время Банк России отмечает возрастающую динамику торговой активности проп-трейдинговых компаний на биржевых торгах. По результатам проведенных проверок Банком России установлены факты манипулирования рынком при совершении сделок с фьючерсными контрактами и акциями на организованных торгах, в которые были вовлечены проп-трейдинговые компании", - говорится в сообщении,
Некоторые из отмеченных сделок привели к существенным отклонениям цены, спроса, предложения и объема торгов, и такие действия относятся к манипулированию рынком в соответствии с законодательством, отмечает регулятор.
Банк России обращает внимание проп-трейдинговых компаний, осуществляющих операции на организованных торгах от своего имени и за свой счет, на необходимость реализации внутреннего контроля за деятельностью лиц, совершающих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, в том числе разработчиков торговых стратегий. Эти меры, а также проведение для указанных лиц необходимого обучения позволит своевременно предотвратить или выявить нарушения требований законодательства, считает он.
Банк России также обращает внимание лиц, осуществляющих операции в интересах проп-трейдинговых компаний, на недопустимость совершения в анонимном режиме торгов операций между корпоративными и личными брокерскими счетами в собственных интересах.
ЦБ изучит введение периода охлаждения для программы долгосрочных сбережений