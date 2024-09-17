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В "Технологии ОФС" оценили влияние цен на нефть на разработку месторождений
В "Технологии ОФС" оценили влияние цен на нефть на разработку месторождений - 17.09.2024, ПРАЙМ
В "Технологии ОФС" оценили влияние цен на нефть на разработку месторождений
Нынешний уровень цен на нефть в мире достаточен для разработки месторождений, считает президент нефтесервисной компании "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T08:32+0300
2024-09-17T08:32+0300
2024-09-17T08:40+0300
энергетика
нефть
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ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Нынешний уровень цен на нефть в мире достаточен для разработки месторождений, считает президент нефтесервисной компании "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) Давид Гаджимирзаев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости. "Та цена (на нефть - ред.), которая есть сейчас, в принципе рентабельна для разработки месторождений", - сказал собеседник агентства, добавив, что при дальнейшем снижении стоимости нефти компаниям, возможно, придется пересматривать свои инвестиционные цели. Ранее стало известно, что цена нефти Brent опускалась ниже $69 за баррель впервые с начала декабря 2021 года. Гаджимирзаев подчеркнул, что даже в условиях падения цен участники ОПЕК+ сумеют вовремя среагировать и принять необходимые меры. Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что уровень цен на нефть в мире в $80-85 за баррель является наиболее комфортным для российского. Однако он отмечал, что возможны колебания цен в ту или иную сторону, главное сохранять баланс спроса и предложения. Группа компаний "Технологии ОФС" предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре 2022 года после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.
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нефть, цены, сделка опек+
Энергетика, Нефть, цены, Сделка ОПЕК+
В "Технологии ОФС" оценили влияние цен на нефть на разработку месторождений
Гаджимирзаев: нынешняя цена на нефть достаточна для разработки месторождений
ТЮМЕНЬ, 17 сен - ПРАЙМ. Нынешний уровень цен на нефть в мире достаточен для разработки месторождений, считает президент нефтесервисной компании "Технологии ОФС" (бывший Baker Hughes в России) Давид Гаджимирзаев. Об этом он рассказал в интервью РИА Новости.
"Та цена (на нефть - ред.), которая есть сейчас, в принципе рентабельна для разработки месторождений", - сказал собеседник агентства, добавив, что при дальнейшем снижении стоимости нефти компаниям, возможно, придется пересматривать свои инвестиционные цели.
Ранее стало известно, что цена нефти Brent опускалась ниже $69 за баррель впервые с начала декабря 2021 года.
Гаджимирзаев подчеркнул, что даже в условиях падения цен участники ОПЕК+ сумеют вовремя среагировать и принять необходимые меры.
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Вице-премьер России Александр Новак подчеркивал, что уровень цен на нефть в мире в $80-85 за баррель является наиболее комфортным для российского. Однако он отмечал, что возможны колебания цен в ту или иную сторону, главное сохранять баланс спроса и предложения.
Группа компаний "Технологии ОФС" предоставляет нефтесервисные услуги и оборудование для крупнейших нефтегазовых компаний. Группа была сформирована в ноябре 2022 года после одобрения президентом РФ передачи российских активов компании Baker Hughes российскому менеджменту. Компания обладает производственными и сервисными мощностями в 11 субъектах РФ.