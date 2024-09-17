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Цены на нефть растут на фоне ожиданий по решениям ФРС США

Цены на нефть растут на фоне ожиданий по решениям ФРС США - 17.09.2024, ПРАЙМ

Цены на нефть растут на фоне ожиданий по решениям ФРС США

Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут озвучены в... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T18:19+0300

2024-09-17T18:19+0300

2024-09-17T18:19+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Мировые цены на нефть растут во вторник вечером, инвесторы ожидают результатов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, которые будут озвучены в среду, свидетельствуют данные торгов и комментарий аналитика. По состоянию на 18.02 мск цена ноябрьских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,75%, до 73,3 доллара за баррель, ноябрьских фьючерсов WTI - на 1,03%, до 69,72 доллара. "Макроэкономическая среда благоприятствует, предоставляя преимущество рисковым активам перед заседанием ФРС", - сообщила агентству Блумберг старший трейдер по энергоносителям в CIBC Private Wealth Ребекка Бабин (Rebecca Babin). Рынки ожидают решения Федрезерва относительно учетной ставки, которое будет объявлено в среду. По данным CME Group, 39% аналитиков ждут понижения учетной ставки регулятора с 5,25-5,5% до 5-5,25%, а 61% прогнозируют понижение до 4,75-5%. По словам эксперта, нефть также выигрывает от экстремальных коротких позиций, продолжающихся ограничений поставок в Ливии и Мексиканском заливе и потенциально большого сокращения запасов нефти в Кушинге на этой неделе. В среду минэнерго США опубликует еженедельную статистику по запасам в стране за неделю по 13 сентября. За предыдущую неделю, по 6 сентября, коммерческие запасы нефти в стране выросли на 0,8 миллиона баррелей, тогда как аналитики ожидали увеличения запасов на 1 миллион баррелей.

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