https://1prime.ru/20240917/pokushenie-851612756.html

СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского

СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ

СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского

Проукраинские взгляды подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута привлекают лишнее внимание к главе киевского... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T07:37+0300

2024-09-17T07:37+0300

2024-09-17T07:37+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

дональд трамп

покушение на дональда трампа

выборы в сша

украина

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Проукраинские взгляды подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута привлекают лишнее внимание к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает новостное агентство Bloomberg."Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и дает вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с уходящим президентом Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России", — следует из статьи.Авторы отмечают, что инцидент окажет влияние на позицию администрации США в украинском вопросе как сейчас, так и в будущем. Особенно сильно это может сказаться, если к власти придет республиканец Трамп. В издании отметили, что пока сложно предсказать, как именно будет действовать новый глава Белого дома в сложившихся обстоятельствах.

https://1prime.ru/20240917/territorii-851612506.html

украина

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владимир зеленский, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы в сша, украина