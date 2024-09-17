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СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского
СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ
СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского
Проукраинские взгляды подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута привлекают лишнее внимание к главе киевского... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T07:37+0300
2024-09-17T07:37+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
дональд трамп
покушение на дональда трампа
выборы в сша
украина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Проукраинские взгляды подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута привлекают лишнее внимание к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает новостное агентство Bloomberg."Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и дает вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с уходящим президентом Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России", — следует из статьи.Авторы отмечают, что инцидент окажет влияние на позицию администрации США в украинском вопросе как сейчас, так и в будущем. Особенно сильно это может сказаться, если к власти придет республиканец Трамп. В издании отметили, что пока сложно предсказать, как именно будет действовать новый глава Белого дома в сложившихся обстоятельствах.
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владимир зеленский, дональд трамп, покушение на дональда трампа, выборы в сша, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, Дональд Трамп, покушение на Дональда Трампа, выборы в США, УКРАИНА
07:37 17.09.2024
 
СМИ раскрыли, как покушение на Трампа повлияло на Зеленского

Bloomberg: покушение на Трампа привлекает нежелательное внимание к Зеленскому

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Проукраинские взгляды подозреваемого в покушении на кандидата в президенты США Дональда Трампа Райана Уэсли Раута привлекают лишнее внимание к главе киевского режима Владимиру Зеленскому, сообщает новостное агентство Bloomberg.
"Для Владимира Зеленского это произошло в крайне неудачный момент и дает вовсе не то внимание, которого он хотел. Он имеет дело с уходящим президентом Джо Байденом, пытаясь выдавить из США разрешение применение дальнобойных ракет против России", — следует из статьи.
Авторы отмечают, что инцидент окажет влияние на позицию администрации США в украинском вопросе как сейчас, так и в будущем. Особенно сильно это может сказаться, если к власти придет республиканец Трамп. В издании отметили, что пока сложно предсказать, как именно будет действовать новый глава Белого дома в сложившихся обстоятельствах.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийДональд Трамппокушение на Дональда Трампавыборы в СШАУКРАИНА
 
 
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