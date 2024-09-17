https://1prime.ru/20240917/potrebkredit-851616814.html

Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году

Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году - 17.09.2024, ПРАЙМ

Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году

ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов резко повысил ожидания по их росту в 2024 году - до 12-17% с 7-12%, объяснив свой... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T10:50+0300

2024-09-17T10:50+0300

2024-09-17T11:04+0300

банк россии

потребкредитование

россия

https://cdnn.1prime.ru/img/83813/46/838134653_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_c5fb6708a57d38ca1360b0d5efba1559.jpg

МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов резко повысил ожидания по их росту в 2024 году - до 12-17% с 7-12%, объяснив свой новый прогноз активными выдачами в первом полугодии, следует из аналитического обзора регулятора."Портфель потребительских кредитов по итогам 2024 года может вырасти на 12–17%", - сказано в материалах. Еще по итогам первого квартала ЦБ ожидал, что данный сегмент вырастет лишь на 7-12% в текущем году.При этом между публикацией доклада по итогам первого и второго кварталов регулятор резко ужесточил регулирование рынка потребкредитования, в том числе количественные ограничения на выдачу таких ссуд закредитованным заемщикам, а также ввел дополнительные меры по регулированию нецелевых потребкредитов под залог транспортного средства и выдачи ссуд заемщикам с невысокой долговой нагрузкой.Несмотря на введение вышеупомянутых мер, а также повышение ключевой ставки в этот период с 16% до 19% годовых, ЦБ все равно резко повысил ожидания по росту потребкредитов - сразу на 5 процентных пунктов. Регулятор объяснил свое решение тем, что в первом полугодии наблюдались "активные выдачи"."В целом во втором полугодии мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования замедлятся в том числе из за ужесточения макропруденциального регулирования. Вероятно, кредиты во всех сегментах подорожают вслед за ростом ключевой ставки", - пишет Банк России.

https://1prime.ru/20240917/banki-851616709.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2024

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

потребкредитование, россия