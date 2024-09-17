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Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году
Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году - 17.09.2024, ПРАЙМ
Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году
ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов резко повысил ожидания по их росту в 2024 году - до 12-17% с 7-12%, объяснив свой... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T10:50+0300
2024-09-17T10:50+0300
2024-09-17T11:04+0300
банк россии
потребкредитование
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов резко повысил ожидания по их росту в 2024 году - до 12-17% с 7-12%, объяснив свой новый прогноз активными выдачами в первом полугодии, следует из аналитического обзора регулятора."Портфель потребительских кредитов по итогам 2024 года может вырасти на 12–17%", - сказано в материалах. Еще по итогам первого квартала ЦБ ожидал, что данный сегмент вырастет лишь на 7-12% в текущем году.При этом между публикацией доклада по итогам первого и второго кварталов регулятор резко ужесточил регулирование рынка потребкредитования, в том числе количественные ограничения на выдачу таких ссуд закредитованным заемщикам, а также ввел дополнительные меры по регулированию нецелевых потребкредитов под залог транспортного средства и выдачи ссуд заемщикам с невысокой долговой нагрузкой.Несмотря на введение вышеупомянутых мер, а также повышение ключевой ставки в этот период с 16% до 19% годовых, ЦБ все равно резко повысил ожидания по росту потребкредитов - сразу на 5 процентных пунктов. Регулятор объяснил свое решение тем, что в первом полугодии наблюдались "активные выдачи"."В целом во втором полугодии мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования замедлятся в том числе из за ужесточения макропруденциального регулирования. Вероятно, кредиты во всех сегментах подорожают вслед за ростом ключевой ставки", - пишет Банк России.
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потребкредитование, россия
Банк России, потребкредитование, РОССИЯ
Банк России резко повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году
ЦБ повысил ожидания по росту потребкредитов в 2024 году до 12-17%
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. ЦБ РФ несмотря на ужесточение регулирования выдачи потребительских кредитов резко повысил ожидания по их росту в 2024 году - до 12-17% с 7-12%, объяснив свой новый прогноз активными выдачами в первом полугодии, следует из аналитического обзора регулятора.
"Портфель потребительских кредитов по итогам 2024 года может вырасти на 12–17%", - сказано в материалах. Еще по итогам первого квартала ЦБ ожидал, что данный сегмент вырастет лишь на 7-12% в текущем году.
При этом между публикацией доклада по итогам первого и второго кварталов регулятор резко ужесточил регулирование рынка потребкредитования, в том числе количественные ограничения на выдачу таких ссуд закредитованным заемщикам, а также ввел дополнительные меры по регулированию нецелевых потребкредитов под залог транспортного средства и выдачи ссуд заемщикам с невысокой долговой нагрузкой.
Несмотря на введение вышеупомянутых мер, а также повышение ключевой ставки в этот период с 16% до 19% годовых, ЦБ все равно резко повысил ожидания по росту потребкредитов - сразу на 5 процентных пунктов. Регулятор объяснил свое решение тем, что в первом полугодии наблюдались "активные выдачи".
ЦБ повысил прогноз по прибыли банков в 2024 году
"В целом во втором полугодии мы ожидаем, что темпы роста потребительского кредитования замедлятся в том числе из за ужесточения макропруденциального регулирования. Вероятно, кредиты во всех сегментах подорожают вслед за ростом ключевой ставки", - пишет Банк России.