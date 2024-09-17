Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster - 17.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240917/renault-851625884.html
Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster
Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster - 17.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster
Renault Arkana можно воспринимать как Renault Duster увеличенный, улучшенный, дополненный и в стильном формате кросс-лифтбека, считает автоэксперт журнала "За... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T16:43+0300
2024-09-17T16:43+0300
экономика
авто
кроссовер
renault duster
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75554/22/755542245_0:53:400:278_1920x0_80_0_0_1d121c966ebbab215f4aec5c5d4b8e85.jpg
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Renault Arkana можно воспринимать как Renault Duster увеличенный, улучшенный, дополненный и в стильном формате кросс-лифтбека, считает автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев. Свое мнение он выразил, рассказывая разумно ли переплачивать, приобретая первую модель вместо второй.Автоэксперт отметил, что яркая внешность Renault Arkana не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, а также есть вопросы к эргономике. Однако электроники и элементов комфорта Renault Arkana имеет больше, чем предусмотрено для обычного бюджетного кроссовера.По словам Зиновьева, обе модели имеют двигатели H4M 1.6 мощностью 114 лошадиных сил и H5Ht 1.3 мощностью 150 лошадиных сил. Первый доступен как с механической коробкой передач (МКП), так и с вариатором, второй обладает лишь бесступенчатой трансмиссией. Силовые агрегаты имеют ресурс в 300 и 200 тысяч километров соответственно, добавил автоэксперт.Он также указал, что претензии к МКП у него отсутствуют, а вариаторы не обладают высокой живучестью и имеют ресурс в 150 тысяч километров.В числе основных претензий к Renault Arkana Зиновьев назвал не очень стойкие рулевые наконечники, нарушенную изоляция технологического отверстия рядом с педальным узлом, слабую систему мультимедиа, а также дефицит места над головами располагающихся сзади пассажиров.
https://1prime.ru/20240916/avto-851599957.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/archive/75554/22/755542245_0:1:401:301_1920x0_80_0_0_c9ea5ea3715e77f5bec603c40656583a.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, кроссовер, renault duster
Экономика, Авто, кроссовер, Renault Duster
16:43 17.09.2024
 
Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster

Эксперт "ЗР" Зиновьев назвал Renault Arkana разумной альтернативой Duster

Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
Renault намерено наладить производство внедорожника Renault Duster в Москве в 2011 г /версия 1/
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Renault Arkana можно воспринимать как Renault Duster увеличенный, улучшенный, дополненный и в стильном формате кросс-лифтбека, считает автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев. Свое мнение он выразил, рассказывая разумно ли переплачивать, приобретая первую модель вместо второй.
Автоэксперт отметил, что яркая внешность Renault Arkana не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, а также есть вопросы к эргономике. Однако электроники и элементов комфорта Renault Arkana имеет больше, чем предусмотрено для обычного бюджетного кроссовера.
По словам Зиновьева, обе модели имеют двигатели H4M 1.6 мощностью 114 лошадиных сил и H5Ht 1.3 мощностью 150 лошадиных сил. Первый доступен как с механической коробкой передач (МКП), так и с вариатором, второй обладает лишь бесступенчатой трансмиссией. Силовые агрегаты имеют ресурс в 300 и 200 тысяч километров соответственно, добавил автоэксперт.
Он также указал, что претензии к МКП у него отсутствуют, а вариаторы не обладают высокой живучестью и имеют ресурс в 150 тысяч километров.
В числе основных претензий к Renault Arkana Зиновьев назвал не очень стойкие рулевые наконечники, нарушенную изоляция технологического отверстия рядом с педальным узлом, слабую систему мультимедиа, а также дефицит места над головами располагающихся сзади пассажиров.
Автомобиль Voyah Free Sport Edition - ПРАЙМ, 1920, 16.09.2024
Еще один автобренд ввел ограничения на поставки автомобилей в Россию
Вчера, 15:46
 
ЭкономикаАвтокроссоверRenault Duster
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала