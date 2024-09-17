https://1prime.ru/20240917/renault-851625884.html

Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster

Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster - 17.09.2024, ПРАЙМ

Россиянам назвали разумную альтернативу Renault Duster

Renault Arkana можно воспринимать как Renault Duster увеличенный, улучшенный, дополненный и в стильном формате кросс-лифтбека, считает автоэксперт журнала "За... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T16:43+0300

2024-09-17T16:43+0300

2024-09-17T16:43+0300

экономика

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кроссовер

renault duster

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Renault Arkana можно воспринимать как Renault Duster увеличенный, улучшенный, дополненный и в стильном формате кросс-лифтбека, считает автоэксперт журнала "За рулем" Сергей Зиновьев. Свое мнение он выразил, рассказывая разумно ли переплачивать, приобретая первую модель вместо второй.Автоэксперт отметил, что яркая внешность Renault Arkana не подтверждена внутри: салон скучноват, материалы простецкие, а также есть вопросы к эргономике. Однако электроники и элементов комфорта Renault Arkana имеет больше, чем предусмотрено для обычного бюджетного кроссовера.По словам Зиновьева, обе модели имеют двигатели H4M 1.6 мощностью 114 лошадиных сил и H5Ht 1.3 мощностью 150 лошадиных сил. Первый доступен как с механической коробкой передач (МКП), так и с вариатором, второй обладает лишь бесступенчатой трансмиссией. Силовые агрегаты имеют ресурс в 300 и 200 тысяч километров соответственно, добавил автоэксперт.Он также указал, что претензии к МКП у него отсутствуют, а вариаторы не обладают высокой живучестью и имеют ресурс в 150 тысяч километров.В числе основных претензий к Renault Arkana Зиновьев назвал не очень стойкие рулевые наконечники, нарушенную изоляция технологического отверстия рядом с педальным узлом, слабую систему мультимедиа, а также дефицит места над головами располагающихся сзади пассажиров.

https://1prime.ru/20240916/avto-851599957.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, кроссовер, renault duster