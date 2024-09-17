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"Будет свергнут". Посол рассказал, на чем держится режим Зеленского
"Будет свергнут". Посол рассказал, на чем держится режим Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Будет свергнут". Посол рассказал, на чем держится режим Зеленского
Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сможет и дальше существовать только при условии продолжающегося конфликта, считает российский посол в... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T09:23+0300
2024-09-17T09:23+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сможет и дальше существовать только при условии продолжающегося конфликта, считает российский посол в Великобритании Андрей Келин. "То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - подчеркнул дипломат в ходе беседы с политологом Ричардом Саквой. Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Зеленский все время своего нахождения у власти является марионеткой Североатлантического альянса. При этом Запад может от него быстро избавиться, если он перестанет приносить пользу.Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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владимир зеленский, нато, запад, великобритания
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, НАТО, ЗАПАД, ВЕЛИКОБРИТАНИЯ
"Будет свергнут". Посол рассказал, на чем держится режим Зеленского
Келин: режим Зеленского может существовать только в условиях продолжающегося конфликта
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Киевский режим во главе с Владимиром Зеленским сможет и дальше существовать только при условии продолжающегося конфликта, считает российский посол в Великобритании Андрей Келин.
"То, что происходит на Украине, - это конфликт, как вы говорите, между монизмом и плюрализмом… Это то, что мы сейчас действительно имеем в воплощении Зеленского. Это фигура, которая может жить только в условиях этой войны, потому что в противном случае он будет свергнут и ему придется уйти", - подчеркнул дипломат в ходе беседы с политологом Ричардом Саквой.
Ранее глава Севастополя Михаил Развожаев рассказал, что Зеленский все время своего нахождения у власти является марионеткой Североатлантического альянса. При этом Запад может от него быстро избавиться, если он перестанет приносить пользу.
Выборы президента на Украине должны были состояться 31 марта 2024 года, однако были отменены из-за военного положения и всеобщей мобилизации. Сам Зеленский заявлял, что выборы сейчас "не ко времени". В свою очередь бывший премьер Украины Николай Азаров заявил, что полномочия Зеленского истекли 21 мая.
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