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Курс рубля к юаню показал небольшой рост

Курс рубля к юаню показал небольшой рост - 17.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля к юаню показал небольшой рост

Курс рубля по итогам вторника незначительно вырос к китайской валюте, оставшись около уровня в 12,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T19:20+0300

2024-09-17T19:20+0300

2024-09-17T19:20+0300

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам вторника незначительно вырос к китайской валюте, оставшись около уровня в 12,9 рубля за юань, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки, до 12,88 рубля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.05 мск дорожает на 1,39%, до 73,76 доллара за баррель. РУБЛЬ ПЕРЕХОДИТ К РОСТУ Курс юаня во вторник двигался в диапазоне 12,85-12,97 рубля, китайская валюта за день подешевела на 0,29%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 106 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "По официальным курсам ЦБ, российская валюта показала нисходящую динамику также против доллара и евро. Сейчас на динамику валютного рынка оказывают влияние фактор экспирации фьючерсов и длинные выходные в Китае. Номинально на стороне рубля играют и заметно выросшие за последние дни цены на нефть", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". "Рубль достиг технической цели в районе 12,9 за биржевой юань и выше 91 за доллар по индикаторам срочного рынка", - комментирует Александр Шепелев из "БКС Мир инвестиций". Во вторник рубль на внебиржевом рынке в парах с долларом США и евро перешел к смешанным колебаниям, межбанковская секция смотрится стабильной, а волатильность прошлой недели не получила пока продолжения, отмечает Владислав Силаев из "Альфа-капитала". "В ближайшее время может обратить на себя внимание локальная динамика на фоне налогового периода в России, но и здесь возможны варианты", - добавляет эксперт. ПРОГНОЗЫ Григорьев считает, что в среду риски роста курса юаня к верхней границе диапазона 12,7-13 рублей все еще сохранятся. Шепелев полагает, что краткосрочно нас может ждать временная консолидация китайской валюты на уровне 12,7-13 рублей, американской - в зоне 89-92 рублей. По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на среду будет диапазон 12,4-13 рублей, доллар США может торговаться в интервале 90-93 рублей, евро - в коридоре 100-103 рублей.

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россия, биржевые торги, мосбиржа, юань