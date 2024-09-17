https://1prime.ru/20240917/snaryad-851621840.html

"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов

"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов

Украинские военные испытывают сильнейший снарядный голод, рассказала украинская журналистка телеканала "ТСН" Юлия Кириенко. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:23+0300

2024-09-17T14:23+0300

2024-09-17T14:23+0300

спецоперация на украине

снаряды

украина

военная помощь украине

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украинские военные испытывают сильнейший снарядный голод, рассказала украинская журналистка телеканала "ТСН" Юлия Кириенко. "Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда", - заявил Кириенко. Ее слова приводит телеканал в Telegram-канале. Она уточнила, что особенно остро ситуация отразилась на Красноармейском направлении (украинское название города - Покровск, прим. ред.). Кириенко рассказала, что украинские артиллеристы должны экономно использовать снаряды к 120-миллиметровому миномету, поскольку на бригаду выдают всего 10 таких мин еженедельно. По словам журналистки, мины есть на складах, но по непонятной причине бойцы на фронте их не получают.

https://1prime.ru/20240917/poteri-851616361.html

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снаряды, украина, военная помощь украине, всу