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"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов
"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов
Украинские военные испытывают сильнейший снарядный голод, рассказала украинская журналистка телеканала "ТСН" Юлия Кириенко. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:23+0300
2024-09-17T14:23+0300
2024-09-17T14:23+0300
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снаряды
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украинские военные испытывают сильнейший снарядный голод, рассказала украинская журналистка телеканала "ТСН" Юлия Кириенко. "Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда", - заявил Кириенко. Ее слова приводит телеканал в Telegram-канале. Она уточнила, что особенно остро ситуация отразилась на Красноармейском направлении (украинское название города - Покровск, прим. ред.). Кириенко рассказала, что украинские артиллеристы должны экономно использовать снаряды к 120-миллиметровому миномету, поскольку на бригаду выдают всего 10 таких мин еженедельно. По словам журналистки, мины есть на складах, но по непонятной причине бойцы на фронте их не получают.
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снаряды, украина, военная помощь украине, всу
Спецоперация на Украине, снаряды, УКРАИНА, военная помощь Украине, ВСУ
"Такого не было": на Украине рассказали о критической нехватке снарядов
Журналистка Кириенко: фронт переживает сильнейший снарядный голод
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Украинские военные испытывают сильнейший снарядный голод, рассказала украинская журналистка телеканала "ТСН" Юлия Кириенко.
"Фронт переживает снарядный голод. Такой ситуации с минами не было никогда", - заявил Кириенко. Ее слова приводит телеканал в Telegram-канале.
Она уточнила, что особенно остро ситуация отразилась на Красноармейском направлении (украинское название города - Покровск, прим. ред.). Кириенко рассказала, что украинские артиллеристы должны экономно использовать снаряды к 120-миллиметровому миномету, поскольку на бригаду выдают всего 10 таких мин еженедельно.
По словам журналистки, мины есть на складах, но по непонятной причине бойцы на фронте их не получают.
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