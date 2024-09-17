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В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения

В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения - 17.09.2024, ПРАЙМ

В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения

В России начались "живые" продажи полноприводного "Соболя" нового поколения NN, сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу группы компаний... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T23:51+0300

2024-09-17T23:51+0300

2024-09-17T23:51+0300

экономика

авто

внедорожники

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В России начались "живые" продажи полноприводного "Соболя" нового поколения NN, сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Современные транспортные технологии".Отмечается, что заводская гарантия на "Соболь NN 4x4" составляет четыре года или 200 тысяч километров, его можно приобрести за 3 615 000 рублей.По данным издания, "Соболь NN 4x4" предлагается в вариантах "грузопассажирский фургон-комби" на семь мест с объемом грузового отсека 3,8 кубических метра и "грузовой фургон" на три места с объемом грузового отсека 7,8 кубических метра."Соболь NN 4x4" оснащен 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, сказано в публикации. Также машина имеет независимую пружинную переднюю подвеску, новую раздаточную коробку с прямой передачей момента на задний мост, пишет издание.

https://1prime.ru/20240910/avto-851473238.html

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авто, внедорожники