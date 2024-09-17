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В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения
В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения - 17.09.2024, ПРАЙМ
В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения
В России начались "живые" продажи полноприводного "Соболя" нового поколения NN, сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу группы компаний... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T23:51+0300
2024-09-17T23:51+0300
2024-09-17T23:51+0300
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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. В России начались "живые" продажи полноприводного "Соболя" нового поколения NN, сообщила "Российская газета" со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Современные транспортные технологии".Отмечается, что заводская гарантия на "Соболь NN 4x4" составляет четыре года или 200 тысяч километров, его можно приобрести за 3 615 000 рублей.По данным издания, "Соболь NN 4x4" предлагается в вариантах "грузопассажирский фургон-комби" на семь мест с объемом грузового отсека 3,8 кубических метра и "грузовой фургон" на три места с объемом грузового отсека 7,8 кубических метра."Соболь NN 4x4" оснащен 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, сказано в публикации. Также машина имеет независимую пружинную переднюю подвеску, новую раздаточную коробку с прямой передачей момента на задний мост, пишет издание.
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авто, внедорожники
Экономика, Авто, внедорожники
В России начали продавать внедорожники "Соболь" нового поколения
"РГ": в России стартуют продажи полноприводного "Соболь NN 4x4"
МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ.
В России начались "живые" продажи полноприводного "Соболя" нового поколения NN, сообщила "Российская газета"
со ссылкой на пресс-службу группы компаний "Современные транспортные технологии".
Отмечается, что заводская гарантия на "Соболь NN 4x4" составляет четыре года или 200 тысяч километров, его можно приобрести за 3 615 000 рублей.
По данным издания, "Соболь NN 4x4" предлагается в вариантах "грузопассажирский фургон-комби" на семь мест с объемом грузового отсека 3,8 кубических метра и "грузовой фургон" на три места с объемом грузового отсека 7,8 кубических метра.
"Соболь NN 4x4" оснащен 2,5-литровым турбодизелем мощностью 150 лошадиных сил, который работает с шестиступенчатой механической коробкой передач, сказано в публикации. Также машина имеет независимую пружинную переднюю подвеску, новую раздаточную коробку с прямой передачей момента на задний мост, пишет издание.
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