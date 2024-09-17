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"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ
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"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского
"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ
"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий регионов, вошедших в состав России, однако не признает это, считает чешское издание... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T07:02+0300
2024-09-17T07:02+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
запад
новые регионы рф
мирные переговоры
россия
украина
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий регионов, вошедших в состав России, однако не признает это, считает чешское издание Lidovky."Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — следует из статьи.Авторы также подчеркнули, что у Киев уже не может рассчитывать на благоприятный для себя исход конфликта. При этом все меньшее желание западных стран и дальше финансировать ВСУ сводит возможности Украины на новое наступление к нулю. Киевскому режиму остается публично или "за кулисами" отказаться от притязаний на территории, резюмировали в статье.
https://1prime.ru/20240917/konflikt-851611964.html
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владимир зеленский, запад, новые регионы рф, мирные переговоры, россия, украина
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, ЗАПАД, новые регионы РФ, мирные переговоры, РОССИЯ, УКРАИНА
07:02 17.09.2024
 
"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского

Lidovky: в Киеве рассматривают отказ от возвращения территорий

© Фото : The Presidential Office of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© Фото : The Presidential Office of Ukraine
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий регионов, вошедших в состав России, однако не признает это, считает чешское издание Lidovky.
"Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — следует из статьи.
Авторы также подчеркнули, что у Киев уже не может рассчитывать на благоприятный для себя исход конфликта. При этом все меньшее желание западных стран и дальше финансировать ВСУ сводит возможности Украины на новое наступление к нулю. Киевскому режиму остается публично или "за кулисами" отказаться от притязаний на территории, резюмировали в статье.
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Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийЗАПАДновые регионы РФмирные переговорыРОССИЯУКРАИНА
 
 
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