https://1prime.ru/20240917/territorii-851612506.html

"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского

"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского - 17.09.2024, ПРАЙМ

"Политическое самоубийство". В Чехии назвали главный страх Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий регионов, вошедших в состав России, однако не признает это, считает чешское издание... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T07:02+0300

2024-09-17T07:02+0300

2024-09-17T07:02+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

запад

новые регионы рф

мирные переговоры

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украина

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский готов отказаться от территорий регионов, вошедших в состав России, однако не признает это, считает чешское издание Lidovky."Собственно говоря, они такой вариант давно рассматривают. Однако публично Владимир Зеленский, правительство и оппозиционные политики этот вариант отвергают. Ведь признай они обратное, они совершили бы политическое самоубийство на Украине", — следует из статьи.Авторы также подчеркнули, что у Киев уже не может рассчитывать на благоприятный для себя исход конфликта. При этом все меньшее желание западных стран и дальше финансировать ВСУ сводит возможности Украины на новое наступление к нулю. Киевскому режиму остается публично или "за кулисами" отказаться от притязаний на территории, резюмировали в статье.

https://1prime.ru/20240917/konflikt-851611964.html

запад

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владимир зеленский, запад, новые регионы рф, мирные переговоры, россия, украина