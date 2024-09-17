https://1prime.ru/20240917/toyota-851626819.html

Стало известно о новой модели Toyota, которая сама позаботится о детях

Стало известно о новой модели Toyota, которая сама позаботится о детях - 17.09.2024, ПРАЙМ

Стало известно о новой модели Toyota, которая сама позаботится о детях

Toyota Sienna 2025 года станет первой моделью японского автопроизводителя, которая будет наделена функцией совершать звонки ее владельцу в случае, если он забыл | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T17:19+0300

2024-09-17T17:19+0300

2024-09-17T17:19+0300

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МОСКВА, 17 сен — ПРАЙМ. Toyota Sienna 2025 года станет первой моделью японского автопроизводителя, которая будет наделена функцией совершать звонки ее владельцу в случае, если он забыл ребенка салоне, сообщил портал 32cars.ru.Отмечается, что данная возможность модели является частью системы Advanced Rear Seat Reminder, работа которой основывается на радарах, отслеживающих наличие пассажиров в салоне на задних сиденьях. Второй и третий ряды сидений просканирует радар, размещенный в потолке машины. В случае, когда автовладелец закроет машину снаружи и система обнаружит человека в салоне, замигают аварийные огни, замки издадут 9 звуковых сигналов. По истечении 90 секунд, если никто не откроет двери, начнет гудеть клаксон, через 4 минуты авто отправит текстовое сообщение, а через 6 минут – автоматический звонок на номер телефона владельца.По данным портала, данную систему будут иметь все версии Toyota Sienna 2025 года, начиная с базовой комплектации LE.Также отмечается, что новая версия Toyota Sienna получила 12,3-дюймовую цифровую приборную панель в средних и высших комплектациях. Модели Limited и Platinum имеют возвращать пылесос и холодильник.В машине, как и прежде, установлен гибридный двигатель мощностью 245 л.с. с опцией выбора переднего или полного привода.

https://1prime.ru/20240916/lada-851610052.html

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авто, toyota, дети