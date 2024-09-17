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Wildberries первым в России начал продажи iPhone 16 - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Wildberries первым в России начал продажи iPhone 16
Wildberries первым в России начал продажи iPhone 16 - 17.09.2024, ПРАЙМ
Wildberries первым в России начал продажи iPhone 16
Первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple начались в России, их запустил маркетплейс Wildberries - доставка товаров запланирована на 21 сентября, обратил... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T22:13+0300
2024-09-17T22:16+0300
экономика
wildberries
маркетплейс
iphone
apple
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple начались в России, их запустил маркетплейс Wildberries - доставка товаров запланирована на 21 сентября, обратил внимание корреспондент РИА Новости. На сайте маркетплейса появился раздел, где собраны все предложения по новым товарам Apple: смартфоны, наушники, смарт-часы и аксессуары - чехлы, ремешки для часов и другое. Цены на новые смартфоны на маркетплейсе начинаются от 267 тысяч рублей - за эту сумму можно приобрести iPhone 16 Pro на 128 гигабайт. Модель представлена в четырех цветах: Desert, Natural Titanium, Black Titanium и White Titanium. Самой дорогой моделью смартфона Apple, представленной на маркетплейсе, стал iPhone 16 Pro Max с объемом памяти в 1 терабайт. Его стоимость составляет почти 398 тысяч рублей. Отдельно на маркетплейсе выделена страница с подешевевшими моделями смартфонов Apple прошлых лет. Так, iPhone 15 можно купить со скидкой в 48% за 72 тысячи рублей, а iPhone 15 Pro Max - со скидкой в 34% за 124 тысячи рублей. "Традиционно мы внимательно отслеживаем новинки Apple, которые пользуются особым интересом, и стараемся в максимально сжатые сроки удовлетворить спрос. Ориентируемся, что уже 21 сентября первые покупатели получат новинки", - прокомментировал РИА Новости руководитель направления электроника Wildberries Алексей Зайцев. Американская компания Apple в сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
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wildberries, маркетплейс, iphone, apple
Экономика, Wildberries, маркетплейс, iPhone, Apple
22:13 17.09.2024 (обновлено: 22:16 17.09.2024)
 
Wildberries первым в России начал продажи iPhone 16

РИА Новости: Wildberries запустил в РФ продажи iPhone 16 и других новинок Apple

© РИА Новости . Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкВывеска интернет-магазина "Wildberries"
Вывеска интернет-магазина Wildberries - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
© РИА Новости . Наталья Селиверстова
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Первые продажи iPhone 16 и других новинок Apple начались в России, их запустил маркетплейс Wildberries - доставка товаров запланирована на 21 сентября, обратил внимание корреспондент РИА Новости.
На сайте маркетплейса появился раздел, где собраны все предложения по новым товарам Apple: смартфоны, наушники, смарт-часы и аксессуары - чехлы, ремешки для часов и другое.
Цены на новые смартфоны на маркетплейсе начинаются от 267 тысяч рублей - за эту сумму можно приобрести iPhone 16 Pro на 128 гигабайт. Модель представлена в четырех цветах: Desert, Natural Titanium, Black Titanium и White Titanium. Самой дорогой моделью смартфона Apple, представленной на маркетплейсе, стал iPhone 16 Pro Max с объемом памяти в 1 терабайт. Его стоимость составляет почти 398 тысяч рублей.
Отдельно на маркетплейсе выделена страница с подешевевшими моделями смартфонов Apple прошлых лет. Так, iPhone 15 можно купить со скидкой в 48% за 72 тысячи рублей, а iPhone 15 Pro Max - со скидкой в 34% за 124 тысячи рублей.
"Традиционно мы внимательно отслеживаем новинки Apple, которые пользуются особым интересом, и стараемся в максимально сжатые сроки удовлетворить спрос. Ориентируемся, что уже 21 сентября первые покупатели получат новинки", - прокомментировал РИА Новости руководитель направления электроника Wildberries Алексей Зайцев.
Американская компания Apple в сентября представила обновленную линейку смартфонов iPhone 16 в рамках своей осенней презентации. Стоимость устройств в США составит от 799 долларов за Apple 16 и от 899 долларов за Apple 16 Plus, от 999 долларов за Apple 16 Pro и от 1199 долларов за Apple 16 Pro Max.
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ЭкономикаWildberriesмаркетплейсiPhoneApple
 
 
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