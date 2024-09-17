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Курс рубля к юаню на Мосбирже прибавляет после длительного падения
Курс рубля к юаню на Мосбирже прибавляет после длительного падения - 17.09.2024, ПРАЙМ
Курс рубля к юаню на Мосбирже прибавляет после длительного падения
Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник укрепляется: юань после нескольких дней роста курса и обновления максимума с апреля – немного ниже 13... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T17:43+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник укрепляется: юань после нескольких дней роста курса и обновления максимума с апреля – немного ниже 13 рублей - слегка притормозил, следует из данных торгов. Курс юаня расчетами "завтра" на 17.20 мск снижается на 4 копейки к предыдущему закрытию, до 12,88 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-12,97 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 102,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии. Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 91,24 рубля (минус 0,11% к предыдущему закрытию). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,084 (на форексе - 7,093). Курс рубля к юаню на Московской бирже днем пытается стабилизироваться после того, как юань утром обновил максимум с апреля, поднявшись в стоимости до 12,97 рубля. "Обозначенный нами ранее базовый сценарий для этой недели был реализован: курс юаня достиг сильного сопротивления 12,9 рубля. Несмотря на его ощутимое превышение, закрепиться над этим уровнем пока не удается", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", допуская консолидацию в диапазоне 12,8–13 рубля за юань. Стоимость нефти сорта Brent тем временем растёт на 1%, до 73,5 доллара за баррель. "Фундаментально ситуация для рубля остается непростой. За счет "лага" в один-два месяца, с которым динамика нефтяных цен влияет на экспортную выручку, постепенно усиливается негативный эффект от снижения котировок нефти, которое стартовало в начале июля. При этом постепенно улучшается ситуация с трансграничными платежами в иностранной валюте, что может увеличивать спрос на нее на внутреннем рынке", - добавляет Бабин. Состояние торгового баланса второй месяц подряд создает предпосылки для ослабления рубля, в свою очередь считает Максим Федосов из УК "Первая". "Из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к укреплению рубля. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты РФ, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт и оттоком капитала", - заключает он.
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биржевые торги, мосбиржа, юань
Китайский юань, биржевые торги, Мосбиржа, юань
Курс рубля к юаню на Мосбирже прибавляет после длительного падения
Курс рубля к юаню на Мосбирже во вторник укрепился до 12,88 рубля
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Курс рубля против юаня на Московской бирже во вторник укрепляется: юань после нескольких дней роста курса и обновления максимума с апреля – немного ниже 13 рублей - слегка притормозил, следует из данных торгов.
Курс юаня расчетами "завтра" на 17.20 мск снижается на 4 копейки к предыдущему закрытию, до 12,88 рубля. В течение дня юань торгуется в коридоре 12,85-12,97 рубля. Объем торгов юанями расчетами "завтра" составляет 102,2 миллиарда рублей, что выше аналогичного показателя предыдущей сессии.
Для биржевого ориентира курса доллара можно использовать значение торгуемого на Московской бирже однодневного (с автоматической пролонгацией) расчетного фьючерса на курс доллара к рублю. Он сейчас стоит 91,24 рубля (минус 0,11% к предыдущему закрытию). Если использовать его, то курс доллара к юаню на рынке РФ составляет 7,084 (на форексе - 7,093).
Курс рубля к юаню на Московской бирже днем пытается стабилизироваться после того, как юань утром обновил максимум с апреля, поднявшись в стоимости до 12,97 рубля. "Обозначенный нами ранее базовый сценарий для этой недели был реализован: курс юаня достиг сильного сопротивления 12,9 рубля. Несмотря на его ощутимое превышение, закрепиться над этим уровнем пока не удается", - комментирует Дмитрий Бабин из компании "БКС Мир инвестиций", допуская консолидацию в диапазоне 12,8–13 рубля за юань.
Стоимость нефти сорта Brent тем временем растёт на 1%, до 73,5 доллара за баррель. "Фундаментально ситуация для рубля остается непростой. За счет "лага" в один-два месяца, с которым динамика нефтяных цен влияет на экспортную выручку, постепенно усиливается негативный эффект от снижения котировок нефти, которое стартовало в начале июля. При этом постепенно улучшается ситуация с трансграничными платежами в иностранной валюте, что может увеличивать спрос на нее на внутреннем рынке", - добавляет Бабин.
Состояние торгового баланса второй месяц подряд создает предпосылки для ослабления рубля, в свою очередь считает Максим Федосов из УК "Первая". "Из-за отсутствия возможности проводить carry trade маловероятно, что повышение ключевой ставки ЦБ РФ приведет к укреплению рубля. Мы ожидаем, что на валютном рынке будет преобладать тенденция к ослаблению национальной валюты РФ, поддерживаемая сохранением высокого спроса на импорт и оттоком капитала", - заключает он.
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 18 сентября