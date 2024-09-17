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Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 17.09.2024, ПРАЙМ
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Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 17.09.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T19:06+0300
2024-09-17T19:06+0300
китайский юань
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биржевые торги
юань
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки, до 12,88 рубля.
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россия, биржевые торги, юань
Китайский юань, РОССИЯ, биржевые торги, юань
19:06 17.09.2024
 
Юань на Мосбирже завершил торги снижением

Юань на Мосбирже завершил торги вторника снижением до 12,88 рубля

"Третий столп - Юань". Летать или ползать - решит сам Китай
Третий столп - Юань. Летать или ползать - решит сам Китай
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи.
Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки, до 12,88 рубля.
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Китайский юаньРОССИЯбиржевые торгиюань
 
 
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