https://1prime.ru/20240917/yuan-851631028.html
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 17.09.2024, ПРАЙМ
Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T19:06+0300
2024-09-17T19:06+0300
2024-09-17T19:06+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки, до 12,88 рубля.
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Юань на Мосбирже завершил торги снижением
Юань на Мосбирже завершил торги вторника снижением до 12,88 рубля