https://1prime.ru/20240917/yuan-851631028.html

Юань на Мосбирже завершил торги снижением

Юань на Мосбирже завершил торги снижением - 17.09.2024, ПРАЙМ

Юань на Мосбирже завершил торги снижением

Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T19:06+0300

2024-09-17T19:06+0300

2024-09-17T19:06+0300

китайский юань

россия

биржевые торги

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Рубль по итогам торгов вторника вырос к юаню: китайская валюта подешевела до 12,88 рубля, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов упал на 4 копейки, до 12,88 рубля.

https://1prime.ru/20240917/rynok-851630921.html

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россия, биржевые торги, юань