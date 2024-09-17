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Equinor с партнерами открыли новые залежи нефти и газа в Северном море

Equinor с партнерами открыли новые залежи нефти и газа в Северном море - 17.09.2024, ПРАЙМ

Equinor с партнерами открыли новые залежи нефти и газа в Северном море

Норвежская нефтегазовая группа Equinor совместно партнерами открыла новые залежи нефти и газа на месторождении Gudrun в Северном море, говорится в сообщении... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T11:30+0300

2024-09-17T11:30+0300

2024-09-17T11:30+0300

энергетика

equinor

нефть

газ

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Норвежская нефтегазовая группа Equinor совместно партнерами открыла новые залежи нефти и газа на месторождении Gudrun в Северном море, говорится в сообщении Норвежского шельфового директората (Norwegian Offshore Directorate, NOD). "Компания Equinor и ее партнеры обнаружили нефть и газ в скважинах 15/3-13 S и 15/3-13 A на месторождении Gudrun в Северном море", - говорится в релизе NOD. Как сообщает организация, открытие было сделано в скважинах, обозначенных номерами 13 и 14 в лицензии на добычу 025. Бурение скважин проводилось посредством установки Deepsea Stavanger. Согласно предварительной оценке, объемы залежей на данных формациях составляют от 0,1 до 1,2 миллиона кубических метров извлекаемого нефтяного эквивалента и от 0,4 до 1,3 миллиона кубических метров извлекаемого нефтяного эквивалента соответственно. Энергетическая группа Equinor основана в 1972 году, до мая 2018 года носила название Statoil. Компания работает более чем в 30 странах. Крупнейший акционер - Норвегия.

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equinor, нефть, газ