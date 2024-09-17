https://1prime.ru/20240917/zaluzhnyy-851621972.html

СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области

СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области - 17.09.2024, ПРАЙМ

СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области

Ряд высокопоставленных командиров Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в том числен и бывший главком Валерий Залужный, выступили против вторжения в Курскую область,... | 17.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-17T14:34+0300

2024-09-17T14:34+0300

2024-09-17T14:34+0300

спецоперация на украине

россия

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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ряд высокопоставленных командиров Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в том числен и бывший главком Валерий Залужный, выступили против вторжения в Курскую область, пишет Politico со ссылкой на анонимных украинских чиновников."Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к... нападению на Россию", - сказано в публикации.Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный заметил, что в плане Владимира Зеленского отсутствовали детали дельнейших действий украинской армии после пересечения российской границы. Залужный назвал подобное решение "авантюрой", говорится в статье.Кроме того, Владимира Зеленского убеждали отказаться от этой идеи, но он все равно на нее решился.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.

https://1prime.ru/20240916/prizyv-851608494.html

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