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СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области
СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области - 17.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области
Ряд высокопоставленных командиров Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в том числен и бывший главком Валерий Залужный, выступили против вторжения в Курскую область,... | 17.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-17T14:34+0300
2024-09-17T14:34+0300
2024-09-17T14:34+0300
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МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ряд высокопоставленных командиров Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в том числен и бывший главком Валерий Залужный, выступили против вторжения в Курскую область, пишет Politico со ссылкой на анонимных украинских чиновников."Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к... нападению на Россию", - сказано в публикации.Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный заметил, что в плане Владимира Зеленского отсутствовали детали дельнейших действий украинской армии после пересечения российской границы. Залужный назвал подобное решение "авантюрой", говорится в статье.Кроме того, Владимира Зеленского убеждали отказаться от этой идеи, но он все равно на нее решился.Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
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россия
Спецоперация на Украине, РОССИЯ
СМИ: Залужный был против "авантюры" Зеленского в Курской области
Politico: Залужный был против наступления ВСУ на Курскую область
МОСКВА, 17 сен - ПРАЙМ. Ряд высокопоставленных командиров Вооруженных Сил Украины (ВСУ), в том числен и бывший главком Валерий Залужный, выступили против вторжения в Курскую область, пишет Politico со ссылкой на анонимных украинских чиновников.
"Некоторые из украинских высокопоставленных командующих скептически отнеслись к... нападению на Россию", - сказано в публикации.
Отмечается, что экс-главком ВСУ Валерий Залужный заметил, что в плане Владимира Зеленского отсутствовали детали дельнейших действий украинской армии после пересечения российской границы. Залужный назвал подобное решение "авантюрой", говорится в статье.
Кроме того, Владимира Зеленского убеждали отказаться от этой идеи, но он все равно на нее решился.
Украинские военные осуществили попытку захвата российской территории в Курской области 6 августа, однако их продвижение было остановлено российскими военными. Глава государства Владимир Путин назвал действия Украины масштабной провокацией, а также осудил удары по гражданским объектам.
В ООН ответили на предложение Украины посетить Курскую область