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Трехнедельный максимум

Трехнедельный максимум - 18.09.2024, ПРАЙМ

Трехнедельный максимум

Позитивный настрой на российском фондовом рынке сохраняется третью сессию подряд. Индекс Мосбиржи завершил торги вторника в плюсе на 1,09% на отметке 2774,04 п, | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T08:50+0300

2024-09-18T08:50+0300

2024-09-18T08:50+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Позитивный настрой на российском фондовом рынке сохраняется третью сессию подряд. Индекс Мосбиржи завершил торги вторника в плюсе на 1,09% на отметке 2774,04 п, индекс РТС продвинулся на 0,77% до 955,8 п. Инвесторы переоценивают инвестиционную привлекательность подешевевшего рынка акций после падения более чем на 20% с годовых максимумов. Локальным фактором поддержки выступает дорожающая нефть и умеренно слабый рубль.Цены на нефть Brent растут в преддверии сегодняшнего решения ФРС США по ставке на федеральные фонды ФРС. За прошедшие выходные инвестиционное сообщество скорректировало свои ожидания в пользу снижения ставки Федрезервом сразу на 50 б.п., хотя ранее рынок закладывал шаг в 25 б.п. Помимо этого, рынок ожидает получить от ФРС более мягкий сигнал, который откроет возможность для понижения ставки еще на 50 б.п. на заседании 7 ноября. Реализация такого сценария окажет поддержку рынкам сырьевых товаров (нефти и золоту, в частности) и противостоящим доллару валютам.X5 Group (FIVE) сообщает о завершении процесса распределения акций, однако дата начала торгов пока неизвестна из-за продолжающегося судебного процесса по принудительной редомициляции. Мы по-прежнему считаем X5 Group лидером среди ритейлеров с самыми высокими темпами роста бизнеса и эффективности при более чем комфортной долговой нагрузке.Менеджмент HeadHunter прогнозирует выручку в 2024 году свыше 40 млрд руб., что превышает показатель 2023 года на 36%, при скорректированной EBITDA выше 23 млрд руб. (+32%). Вместе с тем компания полагает, что чистая денежная позиция на конец года составит 40 млрд руб., а в качестве дивидендов за 2022, 2023 и 2024 годы будет распределено порядка 35 млрд руб. Таким образом, дивиденд на акцию может составить до 690 руб. с текущей доходностью свыше 17%. В будущем компания планирует направлять на выплату дивидендов не менее 75% скорректированной чистой прибыли по итогам года. На данный момент Headhunter находится в стадии переезда в российскую юрисдикцию. Начало торгов МКПАО "Хэдхантер" запланировано на 25 сентября. После завершения процесса редомициляции компания планирует запустить программу выкупа акций в размере 10 млрд руб. для поддержки котировок. После старта торгов возможен навес предложения, однако мы полагаем, что это станет возможностью приобрести недорогие бумаги перспективной компании, которая выигрывает от рекордного спроса на услуги в условиях дефицита кадров и предлагает привлекательную дивидендную доходность.Алроса сообщает о снижении цен на алмазы в 2024 году на 3-4% после падения на 15% годом ранее. Тем не менее в компании ожидают, что в ближайшей перспективе обстановка на рынке изменится, стоимость фондирования уменьшится по мере снижения процентных ставок мировыми центральными банками, нормализации уровня запасов и повышения спроса на бриллианты на 40%. Мы не разделяем такого оптимизма в отношении алмазной отрасли, поскольку синтетические алмазы начинают все более активно влиять на мировой рынок. Если в 2019 году их доля составляла около 5%, то в 2023 году количество искусственных бриллиантов достигло отметки в 13%. Таким образом, мы сохраняем крайне осторожный взгляд на перспективы мировой алмазной отрасли и последующий рост финансовых показателей Алросы.

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Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Наталия Пырьева https://cdnn.1prime.ru/img/84276/66/842766678_0:251:2478:2729_100x100_80_0_0_6fd2f4e36772e190699ce54896e85743.jpg

мнения аналитиков, мосбиржа, нефть, рубль, brent, headhunter, алроса