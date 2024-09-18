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Россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества
Россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества - 18.09.2024, ПРАЙМ
Россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества
В 2024 году список лучших автомобилей в России по соотношению цены и качества полностью состоит из китайских машин, рассказали автодилеры "Автодома" изданию... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:41+0300
2024-09-18T09:41+0300
россия
авто
цена
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В 2024 году список лучших автомобилей в России по соотношению цены и качества полностью состоит из китайских машин, рассказали автодилеры "Автодома" изданию "Газета.ru".В этот список включены кроссоверы и внедорожники китайских марок Chery, Geely, Haval и других, стоимостью от 2,5 до четырех миллионов рублей. В пресс-службе "Автодома" отметили, что автомобили из Китая составляют 57 процентов российского рынка.Особое внимание уделили модели Haval Jolion, которая признана лучшим автомобилем по соотношению цены и качества. Только за август было продано девять тысяч автомобилей. На втором месте - Chery Tiggo 7 Pro Max с продажами в восемь тысяч автомобилей, на третьем - Chery Tiggo 4 Pro с 5,5 тысячами проданных машин, а на четвертом - Changan CS55 Plus с 4,7 тысячами продаж.
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россия, авто, цена
РОССИЯ, Авто, цена
09:41 18.09.2024
 
Россиянам назвали лучшие автомобили по соотношению цены и качества

"Автодом": Chery Tiggo 7 Pro и Haval Jolion вошли в список лучших автомобилей РФ

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкОткрытие первого международного центра китайских автомобилей "Москва-Тянья"
Открытие первого международного центра китайских автомобилей Москва-Тянья - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В 2024 году список лучших автомобилей в России по соотношению цены и качества полностью состоит из китайских машин, рассказали автодилеры "Автодома" изданию "Газета.ru".
В этот список включены кроссоверы и внедорожники китайских марок Chery, Geely, Haval и других, стоимостью от 2,5 до четырех миллионов рублей. В пресс-службе "Автодома" отметили, что автомобили из Китая составляют 57 процентов российского рынка.
Особое внимание уделили модели Haval Jolion, которая признана лучшим автомобилем по соотношению цены и качества. Только за август было продано девять тысяч автомобилей. На втором месте - Chery Tiggo 7 Pro Max с продажами в восемь тысяч автомобилей, на третьем - Chery Tiggo 4 Pro с 5,5 тысячами проданных машин, а на четвертом - Changan CS55 Plus с 4,7 тысячами продаж.
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