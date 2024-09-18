https://1prime.ru/20240918/avto-851650574.html

5 осенних штрафов ГАИ: в какие ловушки попадутся водители

5 осенних штрафов ГАИ: в какие ловушки попадутся водители - 18.09.2024, ПРАЙМ

5 осенних штрафов ГАИ: в какие ловушки попадутся водители

Нечитаемые и грязные номера и фары, неправильная перевозка детей, а также нюансы с установкой шин – все это может послужить поводом для штрафа ГИБДД этой... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T16:41+0300

2024-09-18T16:41+0300

2024-09-18T16:41+0300

авто

штрафы гибдд

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Нечитаемые и грязные номера и фары, неправильная перевозка детей, а также нюансы с установкой шин – все это может послужить поводом для штрафа ГИБДД этой осенью, пишет Autonews.Грязь неизбежна на дорогах в осенний период, однако нечитаемые номера привлекут внимание инспектора. Штраф за это нарушение 500 рублей, но могут и простить, если водитель очистит знак на месте. А вот если выяснится, что водитель сам замазал номера, чтобы избежать штрафов с камер, возможен штраф в 5 тысяч рублей или лишение прав на три месяца.То же касается грязных фар – невнимательность водителя чревата штрафом в 500 рублей, либо придется лично оттирать их тряпочкой.Грязный кузов и колеса тоже могут стать причиной штрафа, правда, это чаще относится к грузовикам, которые способны испачкать дорогу. Но и для водителей легковых авто в межсезонье актуален штраф за вынос грязи на проезжую часть.С началом учебного года растет число штрафов за неправильную перевозку детей. По закону до семи лет их нужно возить в устройствах, соответствующих росту и весу, а до 12 лет – перевозить в автокресле на переднем сиденье. За нарушение полагается штраф в размере 3 тысячи рублей, а для должностных лиц – еще больше.И, наконец, замена шин: по закону ставить зимнюю резину надо, когда среднесуточная температура в течение пяти дней ниже 5 градусов по Цельсию. Запрещено использование изношенных шин и установка колес разных типоразмеров на одну автомобильную ось. Нарушение чревато штрафом в 500 рублей.

https://1prime.ru/20240904/shtrafy-851333222.html

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авто, штрафы гибдд