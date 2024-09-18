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В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны
В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны - 18.09.2024, ПРАЙМ
В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны
Уже этой осенью в России появится новый автомобильный бренд – Soueast, принадлежащий концерну Chery. К нам привезут два кроссовера, рассчитанные на молодежь от... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T17:25+0300
2024-09-18T17:25+0300
2024-09-18T17:25+0300
китайские авто
авто
спрос на легковые авто
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уже этой осенью в России появится новый автомобильный бренд – Soueast, принадлежащий концерну Chery. К нам привезут два кроссовера, рассчитанные на молодежь от 25 до 40 лет, проводящую лето в городе, пишет "За рулем". Уже известны цены на новинки. Семиместный кроссовер S09 может стоить от 3,5 миллиона рублей, точнее станет известно при старте продаж. Он оснащен 2-литровым турбированным двигателем, 20-дюймовыми колесами и электроприводом двери багажника с датчиком движения. Схожая модель есть у Jetour - X90 Plus.Еще одна новинка - среднеразмерный кроссовер S07. Он тоже семиместный, оснащен 1,5-литровым турбомотором. Будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Это клон другой модели Jetour - X70 Plus.В 2025 году к ним прибавится компакт-кроссовер S06, похожий на модель Jetour Dashing, затем прибавятся легковые авто B и C класса. Выпускают автомобили Soueast в Китае на заводе в Фучжоу. Марка намерена открыть в России 80 официальных дилерских центров уже к концу года, а затем довести их число до 100.
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китайские авто, авто, спрос на легковые авто
китайские авто, Авто, спрос на легковые авто
В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны
"За рулем": в Россию придет еще один автобренд из Китая - Soueast
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Уже этой осенью в России появится новый автомобильный бренд – Soueast, принадлежащий концерну Chery. К нам привезут два кроссовера, рассчитанные на молодежь от 25 до 40 лет, проводящую лето в городе, пишет "За рулем".
Уже известны цены на новинки. Семиместный кроссовер S09 может стоить от 3,5 миллиона рублей, точнее станет известно при старте продаж. Он оснащен 2-литровым турбированным двигателем, 20-дюймовыми колесами и электроприводом двери багажника с датчиком движения. Схожая модель есть у Jetour - X90 Plus.
Еще одна новинка - среднеразмерный кроссовер S07. Он тоже семиместный, оснащен 1,5-литровым турбомотором. Будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Это клон другой модели Jetour - X70 Plus.
В 2025 году к ним прибавится компакт-кроссовер S06, похожий на модель Jetour Dashing, затем прибавятся легковые авто B и C класса.
Выпускают автомобили Soueast в Китае на заводе в Фучжоу. Марка намерена открыть в России 80 официальных дилерских центров уже к концу года, а затем довести их число до 100.
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года