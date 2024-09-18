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В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны

В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны - 18.09.2024, ПРАЙМ

В Россию приедут еще два кроссовера из Китая: цены известны

Уже этой осенью в России появится новый автомобильный бренд – Soueast, принадлежащий концерну Chery. К нам привезут два кроссовера, рассчитанные на молодежь от... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T17:25+0300

2024-09-18T17:25+0300

2024-09-18T17:25+0300

китайские авто

авто

спрос на легковые авто

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Уже этой осенью в России появится новый автомобильный бренд – Soueast, принадлежащий концерну Chery. К нам привезут два кроссовера, рассчитанные на молодежь от 25 до 40 лет, проводящую лето в городе, пишет "За рулем". Уже известны цены на новинки. Семиместный кроссовер S09 может стоить от 3,5 миллиона рублей, точнее станет известно при старте продаж. Он оснащен 2-литровым турбированным двигателем, 20-дюймовыми колесами и электроприводом двери багажника с датчиком движения. Схожая модель есть у Jetour - X90 Plus.Еще одна новинка - среднеразмерный кроссовер S07. Он тоже семиместный, оснащен 1,5-литровым турбомотором. Будет стоить от 2,9 миллиона рублей. Это клон другой модели Jetour - X70 Plus.В 2025 году к ним прибавится компакт-кроссовер S06, похожий на модель Jetour Dashing, затем прибавятся легковые авто B и C класса. Выпускают автомобили Soueast в Китае на заводе в Фучжоу. Марка намерена открыть в России 80 официальных дилерских центров уже к концу года, а затем довести их число до 100.

https://1prime.ru/20240918/hyundai-851646975.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

китайские авто, авто, спрос на легковые авто