https://1prime.ru/20240918/bakalchuk-851660462.html

Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries

Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ

Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries

Татьяна Бакальчук выпустила обращение к своему мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries. Она разместила соответствующую видеозапись в своем... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T21:15+0300

2024-09-18T21:15+0300

2024-09-18T21:15+0300

происшествия

россия

wildberries

татьяна бакальчук

стрельба

погибшие

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук выпустила обращение к своему мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries. Она разместила соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале. Бакальчук отметила, что вооруженные люди ворвались в офис компании, устроили там перестрелку, погром, при этом погибли молодые ребята. "Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", — обратилась она к нему. Ранее в среду в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета РФ, пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.

https://1prime.ru/20240918/wildberries--851659995.html

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россия, wildberries, татьяна бакальчук, стрельба, погибшие