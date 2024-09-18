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Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries - 18.09.2024, ПРАЙМ
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries
Татьяна Бакальчук выпустила обращение к своему мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries. Она разместила соответствующую видеозапись в своем... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T21:15+0300
2024-09-18T21:15+0300
2024-09-18T21:15+0300
происшествия
россия
wildberries
татьяна бакальчук
стрельба
погибшие
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук выпустила обращение к своему мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries. Она разместила соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале. Бакальчук отметила, что вооруженные люди ворвались в офис компании, устроили там перестрелку, погром, при этом погибли молодые ребята. "Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", — обратилась она к нему. Ранее в среду в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета РФ, пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
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россия, wildberries, татьяна бакальчук, стрельба, погибшие
Происшествия, РОССИЯ, Wildberries, Татьяна Бакальчук, стрельба, погибшие
Бакальчук обратилась к мужу после перестрелки в офисе Wildberries
Бакальчук опубликовала видеообращение к мужу после стрельбы в офисе Wildberries
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Татьяна Бакальчук выпустила обращение к своему мужу Владиславу после стрельбы в офисе Wildberries. Она разместила соответствующую видеозапись в своем Telegram-канале.
Бакальчук отметила, что вооруженные люди ворвались в офис компании, устроили там перестрелку, погром, при этом погибли молодые ребята.
"Владислав, что ты творишь? Как ты будешь смотреть в глаза своим родителям, нашим детям? Как ты мог? Как ты мог довести ситуацию до такого абсурда?", — обратилась она к нему.
Ранее в среду в офисе Wildberries, который находится в Романовом переулке в Москве, произошла стрельба. Согласно информации Следственного комитета РФ, пострадали 7 человек, в том числе два сотрудника правоохранительных органов. При этом два человека погибли.
В Wildberries сообщили о визите группы лиц в другой офис компании