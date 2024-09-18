https://1prime.ru/20240918/biznes-851639768.html
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы - 18.09.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы
В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:42+0300
2024-09-18T09:42+0300
2024-09-18T09:42+0300
экономика
малый и средний бизнес
россия
льготное кредитование
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с 2019 по 2024 год, сообщает издание "Известия".Согласно информации издания, будут сокращены расходы на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Известия" выяснили, что расходы в следующий период затронут преимущественно льготное кредитование в приоритетных областях. К последним правительство отнесло обрабатывающие производства, IT-компании, а также бизнес в сфере услуг.Кроме того, стало известно, что с 2025 года национальный проект станет частью еще более масштабного проекта "Эффективная и конкурентная экономика", его параметры прорабатываются.
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малый и средний бизнес, россия, льготное кредитование
Экономика, малый и средний бизнес, РОССИЯ, льготное кредитование
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы
"Известия": в 2025-2030-м годах на малый и средний бизнес заложено 330 млрд рублей
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с 2019 по 2024 год, сообщает издание "Известия
".
Согласно информации издания, будут сокращены расходы на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Известия" выяснили, что расходы в следующий период затронут преимущественно льготное кредитование в приоритетных областях. К последним правительство отнесло обрабатывающие производства, IT-компании, а также бизнес в сфере услуг.
Кроме того, стало известно, что с 2025 года национальный проект станет частью еще более масштабного проекта "Эффективная и конкурентная экономика", его параметры прорабатываются.
Путин заявил, что контроль бизнеса не может быть самоцелью