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СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20240918/biznes-851639768.html
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы - 18.09.2024, ПРАЙМ
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы
В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T09:42+0300
2024-09-18T09:42+0300
экономика
малый и средний бизнес
россия
льготное кредитование
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с 2019 по 2024 год, сообщает издание "Известия".Согласно информации издания, будут сокращены расходы на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Известия" выяснили, что расходы в следующий период затронут преимущественно льготное кредитование в приоритетных областях. К последним правительство отнесло обрабатывающие производства, IT-компании, а также бизнес в сфере услуг.Кроме того, стало известно, что с 2025 года национальный проект станет частью еще более масштабного проекта "Эффективная и конкурентная экономика", его параметры прорабатываются.
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малый и средний бизнес, россия, льготное кредитование
Экономика, малый и средний бизнес, РОССИЯ, льготное кредитование
09:42 18.09.2024
 
СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы

"Известия": в 2025-2030-м годах на малый и средний бизнес заложено 330 млрд рублей

© РИА Новости . Павел Бедняков | Перейти в медиабанкРабота
Работа - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Павел Бедняков
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с 2019 по 2024 год, сообщает издание "Известия".
Согласно информации издания, будут сокращены расходы на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы".
"Известия" выяснили, что расходы в следующий период затронут преимущественно льготное кредитование в приоритетных областях. К последним правительство отнесло обрабатывающие производства, IT-компании, а также бизнес в сфере услуг.
Кроме того, стало известно, что с 2025 года национальный проект станет частью еще более масштабного проекта "Эффективная и конкурентная экономика", его параметры прорабатываются.
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Экономикамалый и средний бизнесРОССИЯльготное кредитование
 
 
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