https://1prime.ru/20240918/biznes-851639768.html

СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы

СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы - 18.09.2024, ПРАЙМ

СМИ рассказали, чего ожидать малому и среднему бизнесу в ближайшие годы

В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T09:42+0300

2024-09-18T09:42+0300

2024-09-18T09:42+0300

экономика

малый и средний бизнес

россия

льготное кредитование

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В 2025-2030-м годах на развитие малого и среднего бизнеса планируется потратить 330 миллиардов рублей, что на 21% меньше объема средств, выделенных на период с 2019 по 2024 год, сообщает издание "Известия".Согласно информации издания, будут сокращены расходы на федеральный проект "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". "Известия" выяснили, что расходы в следующий период затронут преимущественно льготное кредитование в приоритетных областях. К последним правительство отнесло обрабатывающие производства, IT-компании, а также бизнес в сфере услуг.Кроме того, стало известно, что с 2025 года национальный проект станет частью еще более масштабного проекта "Эффективная и конкурентная экономика", его параметры прорабатываются.

https://1prime.ru/20240904/biznes-851336803.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

малый и средний бизнес, россия, льготное кредитование