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Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы - 18.09.2024, ПРАЙМ
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Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы
Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы - 18.09.2024, ПРАЙМ
Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы
Росфинмониторинг фиксирует случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств, предупредил об этом банки, сообщили РИА Новости в... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:38+0300
2024-09-18T13:38+0300
мошенничество
росфинмониторинг
ozon
wildberries
обналичивание денег
маркетплейс
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств, предупредил об этом банки, сообщили РИА Новости в службе. "Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек", - сказали в службе. Там добавили, что информация о соответствующих рисках была направлена в банки через личные кабинеты. В свою очередь, в пресс-службе ВТБ сообщили РИА Новости, что банк не наблюдает роста доли "желтых" и "красных" клиентов на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), их количество в банке находится на устойчиво низком уровне. Как отмечается на сайте Банка России, с помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. Эту информацию банки могут использовать при проведении антиотмывочного контроля. При этом ЦБ распределил банковских клиентов на основе собственных аналитических данных на три группы - низкого, среднего и высокого уровня риска ("зеленую", "желтую" и "красную"). "О сомнительной схеме, в которой задействованы компании, использующие маркетплейсы, и физические лица, через которых в итоге обналичиваются денежные средства, мы давно знаем и успешно ей противодействуем", - заявили в ВТБ. В банке пояснили, что для пресечения подобных сомнительных операций регуляторы выпускали рекомендации по мониторингу операций между юрлицами и индивидуальными предпринимателями - физлицами, которые банк давно автоматизировал и активно использует. "ВТБ применяет различные критерии и алгоритмы, апробированные на практике и постоянно калибруемые с учетом накапливаемого опыта, которые позволяют разделять реальные операции и переводы сомнительных лиц", - добавили в пресс-службе. ПОЗИЦИИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ уточнили РИА Новости, что Wildberries осуществляет мониторинг на постоянной основе. "Аномалий в последнее время не наблюдаем", - добавили там. В OZON заявили, что площадка не видит изменений в поведении продавцов-клиентов банка. Всплеска доли таких клиентов с операциями в красной и желтой зоне по системе ЗСК там также не наблюдают. "Что касается общерыночных трендов, то, возможно, индикация продавцов маркетплейсов в светофоре ЗСК связана с тем, что само число продавцов в последнее время активно росло и они стали заметнее как класс предпринимательства для банков", - отметили в OZON.
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7 495 645-6601
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росфинмониторинг, ozon, wildberries, обналичивание денег, маркетплейс
Мошенничество, Росфинмониторинг, OZON, Wildberries, обналичивание денег, маркетплейс
13:38 18.09.2024
 
Росфинмониторинг сообщил о случаях обналичивания денег через маркетплейсы

Росфинмониторинг фиксирует случаи использования маркетплейсов для обналичивания денег

© РИА Новости . Онур Озовали | Перейти в медиабанкБанковское обслуживание, банкомат
Банковское обслуживание, банкомат - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Онур Озовали
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Росфинмониторинг фиксирует случаи использования платформ онлайн-торговли для обналичивания денежных средств, предупредил об этом банки, сообщили РИА Новости в службе.
"Росфинмониторинг фиксирует ситуации использования маркетплейсов для проведения операций по обналичиванию денежных средств. Маркетплейсы используются в таких схемах для разрыва транзитных цепочек", - сказали в службе.
Там добавили, что информация о соответствующих рисках была направлена в банки через личные кабинеты.
В свою очередь, в пресс-службе ВТБ сообщили РИА Новости, что банк не наблюдает роста доли "желтых" и "красных" клиентов на платформе "Знай своего клиента" (ЗСК), их количество в банке находится на устойчиво низком уровне.
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Как отмечается на сайте Банка России, с помощью этой платформы банки получают от ЦБ информацию об уровне риска вовлеченности их клиентов (юрлиц и ИП) в подозрительные операции. Эту информацию банки могут использовать при проведении антиотмывочного контроля. При этом ЦБ распределил банковских клиентов на основе собственных аналитических данных на три группы - низкого, среднего и высокого уровня риска ("зеленую", "желтую" и "красную").
"О сомнительной схеме, в которой задействованы компании, использующие маркетплейсы, и физические лица, через которых в итоге обналичиваются денежные средства, мы давно знаем и успешно ей противодействуем", - заявили в ВТБ.
В банке пояснили, что для пресечения подобных сомнительных операций регуляторы выпускали рекомендации по мониторингу операций между юрлицами и индивидуальными предпринимателями - физлицами, которые банк давно автоматизировал и активно использует. "ВТБ применяет различные критерии и алгоритмы, апробированные на практике и постоянно калибруемые с учетом накапливаемого опыта, которые позволяют разделять реальные операции и переводы сомнительных лиц", - добавили в пресс-службе.
ПОЗИЦИИ МАРКЕТПЛЕЙСОВ
В пресс-службе Объединенной компании Wildberries и Russ уточнили РИА Новости, что Wildberries осуществляет мониторинг на постоянной основе. "Аномалий в последнее время не наблюдаем", - добавили там.
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В OZON заявили, что площадка не видит изменений в поведении продавцов-клиентов банка. Всплеска доли таких клиентов с операциями в красной и желтой зоне по системе ЗСК там также не наблюдают.
"Что касается общерыночных трендов, то, возможно, индикация продавцов маркетплейсов в светофоре ЗСК связана с тем, что само число продавцов в последнее время активно росло и они стали заметнее как класс предпринимательства для банков", - отметили в OZON.
 
МошенничествоРосфинмониторингOZONWildberriesобналичивание денегмаркетплейс
 
 
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