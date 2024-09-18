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СМИ: в РФ зависли сотни миллионов долларов дивидендов индийских нефтяников - 18.09.2024, ПРАЙМ
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СМИ: в РФ зависли сотни миллионов долларов дивидендов индийских нефтяников
СМИ: в РФ зависли сотни миллионов долларов дивидендов индийских нефтяников - 18.09.2024, ПРАЙМ
СМИ: в РФ зависли сотни миллионов долларов дивидендов индийских нефтяников
Дивиденды индийских нефтяных компаний в размере 900 миллионов долларов "зависли" в России, передает издание The Indian Express. | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T15:11+0300
2024-09-18T15:11+0300
россия
индия
нефть
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дивиденды индийских нефтяных компаний в размере 900 миллионов долларов "зависли" в России, передает издание The Indian Express.Отмечается, что средства были получены от участия в российских проектах по разведке и добыче нефти, но компании не смогли выработать механизм для их репатриации или использования в торговле. По этой причине средства копятся в Коммерческом Индо Банке, который является дочерним банком State Bank of India.Согласно изданию, приблизительно 250 миллионов долларов из этих дивидендов принадлежат OVL, которая является зарубежным инвестиционным подразделением Корпорации нефти и природного газа (ONGC) и владеет долей в проектах "Сахалин-1" и Ванкор.Единственным вариантом использования этих средств является дальнейшее инвестирование в Россию и финансирование проектов. OVL планирует использовать задержанные дивиденды для погашения номинального взноса в сахалинский проект.Одним из возможных вариантов использования является частичная оплата закупок сырой нефти, однако не все компании закупают сырую нефть, а для поставок зачастую прибегают к услугам сторонних фирм, заключили в издании.
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россия, индия, нефть
РОССИЯ, ИНДИЯ, Нефть
15:11 18.09.2024
 
СМИ: в РФ зависли сотни миллионов долларов дивидендов индийских нефтяников

Indian Express: в России зависло $900 млн дивидендов индийских нефтяников

© РИА Новости . Егор Еремов | Перейти в медиабанкНефтеперерабатывающий завод и нефтепровод "Дружба"
Нефтеперерабатывающий завод и нефтепровод Дружба - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Егор Еремов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дивиденды индийских нефтяных компаний в размере 900 миллионов долларов "зависли" в России, передает издание The Indian Express.
Отмечается, что средства были получены от участия в российских проектах по разведке и добыче нефти, но компании не смогли выработать механизм для их репатриации или использования в торговле. По этой причине средства копятся в Коммерческом Индо Банке, который является дочерним банком State Bank of India.
Согласно изданию, приблизительно 250 миллионов долларов из этих дивидендов принадлежат OVL, которая является зарубежным инвестиционным подразделением Корпорации нефти и природного газа (ONGC) и владеет долей в проектах "Сахалин-1" и Ванкор.
Единственным вариантом использования этих средств является дальнейшее инвестирование в Россию и финансирование проектов. OVL планирует использовать задержанные дивиденды для погашения номинального взноса в сахалинский проект.
Одним из возможных вариантов использования является частичная оплата закупок сырой нефти, однако не все компании закупают сырую нефть, а для поставок зачастую прибегают к услугам сторонних фирм, заключили в издании.
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РОССИЯИНДИЯНефть
 
 
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