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Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:31+0300
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toyota
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году. Наибольшее количество запросов пришлось на Hyundai Solaris.Доля Hyundai Solaris составила 2,93%. На втором месте – ВАЗ (LADA) Granta с долей 2,66%. Третью строку заняла Kia Rio (2,64%), четвертую – Ford Focus (2,4%). На пятом месте оказалась ВАЗ (LADA) Priora с 2,07%.При этом среди марок лидером по доле запросов в Автотеке с января по август 2024 года стала ВАЗ (LADA). Ее доля составила 12,89%. На втором месте оказалась марка Kia с долей 8,72%, а на третьем – Hyundai с 7,68%. Четвертую строку занял Volkswagen (6,76%), а замыкает пятерку Toyota, получившая 6,19%."Hyundai Solaris – одна из самых известных и распространенных машин в России. К тому же проверка истории эксплуатации - правильная мера при выборе любой машины с пробегом, так как это простое действие позволяет повысить безопасность", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.
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авто, спрос на легковые авто, hyundai, автоваз, lada, lada granta, volkswagen, toyota
Авто, спрос на легковые авто, Hyundai, АвтоВАЗ, Lada, Lada Granta, Volkswagen, Toyota
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года
Автотека: Hyundai Solaris – лидер по числу запросов на проверку с начала 2024 г.
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году. Наибольшее количество запросов пришлось на Hyundai Solaris.
Доля Hyundai Solaris составила 2,93%. На втором месте – ВАЗ (LADA) Granta с долей 2,66%. Третью строку заняла Kia Rio (2,64%), четвертую – Ford Focus (2,4%). На пятом месте оказалась ВАЗ (LADA) Priora с 2,07%.
При этом среди марок лидером по доле запросов в Автотеке с января по август 2024 года стала ВАЗ (LADA). Ее доля составила 12,89%. На втором месте оказалась марка Kia с долей 8,72%, а на третьем – Hyundai с 7,68%. Четвертую строку занял Volkswagen (6,76%), а замыкает пятерку Toyota, получившая 6,19%.
"Hyundai Solaris – одна из самых известных и распространенных машин в России. К тому же проверка истории эксплуатации - правильная мера при выборе любой машины с пробегом, так как это простое действие позволяет повысить безопасность", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.
Топ-5 авто по доле в запросах, Россия, январь-август 2024 года, Автотека
Марка
Модель
Доля в общем числе запросов
Hyundai
Solaris
2,93%
ВАЗ (LADA)
Granta
2,66%
Kia
Rio
2,64%
Ford
Focus
2,4%
ВАЗ (LADA)
Priora
2,07%