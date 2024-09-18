Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240918/hyundai-851646975.html
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года - 18.09.2024, ПРАЙМ
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года
Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T14:31+0300
2024-09-18T14:31+0300
авто
спрос на легковые авто
hyundai
автоваз
lada
lada granta
volkswagen
toyota
https://cdnn.1prime.ru/img/82715/51/827155186_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_85bd7e7fd3a679bccf39c4c803bbd8cc.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году. Наибольшее количество запросов пришлось на Hyundai Solaris.Доля Hyundai Solaris составила 2,93%. На втором месте – ВАЗ (LADA) Granta с долей 2,66%. Третью строку заняла Kia Rio (2,64%), четвертую – Ford Focus (2,4%). На пятом месте оказалась ВАЗ (LADA) Priora с 2,07%.При этом среди марок лидером по доле запросов в Автотеке с января по август 2024 года стала ВАЗ (LADA). Ее доля составила 12,89%. На втором месте оказалась марка Kia с долей 8,72%, а на третьем – Hyundai с 7,68%. Четвертую строку занял Volkswagen (6,76%), а замыкает пятерку Toyota, получившая 6,19%."Hyundai Solaris – одна из самых известных и распространенных машин в России. К тому же проверка истории эксплуатации - правильная мера при выборе любой машины с пробегом, так как это простое действие позволяет повысить безопасность", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82715/51/827155186_204:0:1737:1150_1920x0_80_0_0_01cac331781b8a54133b7dbc2edc5a3f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
авто, спрос на легковые авто, hyundai, автоваз, lada, lada granta, volkswagen, toyota
Авто, спрос на легковые авто, Hyundai, АвтоВАЗ, Lada, Lada Granta, Volkswagen, Toyota
14:31 18.09.2024
 
Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года

Автотека: Hyundai Solaris – лидер по числу запросов на проверку с начала 2024 г.

© Фото : Хендэ Мотор СНГ%втомобиль Hyundai Solaris
%втомобиль Hyundai Solaris - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© Фото : Хендэ Мотор СНГ
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году. Наибольшее количество запросов пришлось на Hyundai Solaris.
Доля Hyundai Solaris составила 2,93%. На втором месте – ВАЗ (LADA) Granta с долей 2,66%. Третью строку заняла Kia Rio (2,64%), четвертую – Ford Focus (2,4%). На пятом месте оказалась ВАЗ (LADA) Priora с 2,07%.
При этом среди марок лидером по доле запросов в Автотеке с января по август 2024 года стала ВАЗ (LADA). Ее доля составила 12,89%. На втором месте оказалась марка Kia с долей 8,72%, а на третьем – Hyundai с 7,68%. Четвертую строку занял Volkswagen (6,76%), а замыкает пятерку Toyota, получившая 6,19%.
"Hyundai Solaris – одна из самых известных и распространенных машин в России. К тому же проверка истории эксплуатации - правильная мера при выборе любой машины с пробегом, так как это простое действие позволяет повысить безопасность", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.
Топ-5 авто по доле в запросах, Россия, январь-август 2024 года, Автотека

Марка

Модель

Доля в общем числе запросов

Hyundai

Solaris

2,93%

ВАЗ (LADA)

Granta

2,66%

Kia

Rio

2,64%

Ford

Focus

2,4%

ВАЗ (LADA)

Priora

2,07%

 
Автоспрос на легковые автоHyundaiАвтоВАЗLadaLada GrantaVolkswagenToyota
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала