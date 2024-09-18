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Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года

Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года - 18.09.2024, ПРАЙМ

Назван лидер по числу запросов на проверку авто с начала 2024 года

Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T14:31+0300

2024-09-18T14:31+0300

2024-09-18T14:31+0300

авто

спрос на легковые авто

hyundai

автоваз

lada

lada granta

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Эксперты Автотеки, сервиса онлайн-проверки истории автомобилей (проект Авито), проанализировали запросы пользователей на проверку машин с пробегом в 2024 году. Наибольшее количество запросов пришлось на Hyundai Solaris.Доля Hyundai Solaris составила 2,93%. На втором месте – ВАЗ (LADA) Granta с долей 2,66%. Третью строку заняла Kia Rio (2,64%), четвертую – Ford Focus (2,4%). На пятом месте оказалась ВАЗ (LADA) Priora с 2,07%.При этом среди марок лидером по доле запросов в Автотеке с января по август 2024 года стала ВАЗ (LADA). Ее доля составила 12,89%. На втором месте оказалась марка Kia с долей 8,72%, а на третьем – Hyundai с 7,68%. Четвертую строку занял Volkswagen (6,76%), а замыкает пятерку Toyota, получившая 6,19%."Hyundai Solaris – одна из самых известных и распространенных машин в России. К тому же проверка истории эксплуатации - правильная мера при выборе любой машины с пробегом, так как это простое действие позволяет повысить безопасность", — комментирует Константин Болдырев, руководитель развития бизнеса Автотеки.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

авто, спрос на легковые авто, hyundai, автоваз, lada, lada granta, volkswagen, toyota