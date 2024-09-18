https://1prime.ru/20240918/kurs-851653046.html

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября - 18.09.2024, ПРАЙМ

Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,25 копейки, до 12,9451 рубля, курс доллара - на 24,2 копейки, до 91,6712 рубля, курс... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T17:53+0300

2024-09-18T17:53+0300

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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,25 копейки, до 12,9451 рубля, курс доллара - на 24,2 копейки, до 91,6712 рубля, курс евро - на 53,33 копейки, до 102,039 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

https://1prime.ru/20240917/dollar-851603876.html

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