https://1prime.ru/20240918/kurs-851653046.html
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября - 18.09.2024, ПРАЙМ
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,25 копейки, до 12,9451 рубля, курс доллара - на 24,2 копейки, до 91,6712 рубля, курс... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T17:53+0300
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МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,25 копейки, до 12,9451 рубля, курс доллара - на 24,2 копейки, до 91,6712 рубля, курс евро - на 53,33 копейки, до 102,039 рубля, следует из данных Банка России.После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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россия, курс доллара к рублю цб рф, евро, юань
USD/RUB - Курс доллара к рублю, РОССИЯ, Курс доллара к рублю ЦБ РФ, евро, юань
Банк России обозначил официальный курс доллара, евро и юаня на 19 сентября
ЦБ: курс доллара на 19 сентября — 91,67 руб, евро — 102,04 руб, юаня — 12,95 руб
МОСКВА, 18 сен — ПРАЙМ. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 2,25 копейки, до 12,9451 рубля, курс доллара - на 24,2 копейки, до 91,6712 рубля, курс евро - на 53,33 копейки, до 102,039 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
Он смоет США: чем опасен новый “подпольный доллар”