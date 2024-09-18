https://1prime.ru/20240918/maroderstvo-851636846.html

Жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

Жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ - 18.09.2024, ПРАЙМ

Жительница Курской области рассказала о мародерстве ВСУ

Напавшие на российское приграничье украинские военные разграбили и взорвали дома одного из сел, рассказала пенсионерка из Суджанского района Курской области в... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T06:58+0300

2024-09-18T06:58+0300

2024-09-18T06:58+0300

спецоперация на украине

всу

атака

приграничные территории

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Напавшие на российское приграничье украинские военные разграбили и взорвали дома одного из сел, рассказала пенсионерка из Суджанского района Курской области в беседе с РИА Новости.После случившегося женщина вместе со своим мужем уже второй месяц живут в пункте временного размещения в Железногорске."Дом наш разбомбили. Мы 10 августа убежали оттуда, потому что сидели под страшными бомбежками, не было ни света, ни связи, ни воды, и газ отключен потом. Мы не знали тогда, что уже ВСУ в Судже, наши дома были на окраине", - рассказала пострадавшая.Решившись эвакуироваться, женщина с мужем отправились к сыну под Рыльск, где переночевали. По словам пенсионерки, на следующий день они хотели вернуться обратно к себе домой, но сын их не отпустил."А на следующий день по деревне автоматные очереди, и нам пришлось убегать в лес ночевать. Сын собрал деревенских, кто может ехать, семь машин нас, мы уехали ночевать в лес. Никто тогда не пострадал", - вспомнила Надежда.Она также рассказала, что в родном селе у их семьи был трехэтажный дом с удобствами, огород и теплица, однако после мародерств ВСУ от них ничего не осталось. По словам соседей, украинские военные взорвали дом Надежды и так же поступили с жилищами соседей.

https://1prime.ru/20240917/konflikt-851633311.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

всу, атака, приграничные территории