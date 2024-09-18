Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили - 18.09.2024, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20240918/neft-851655147.html
У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили
У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили - 18.09.2024, ПРАЙМ
У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили
Период низких цен на нефть стал бы для США замечательным временем восполнить нефтяные резервы после масштабной распродажи 2022 года. Одно только "но": денег на... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:21+0300
2024-09-18T18:21+0300
запасы нефти в сша
резервы нефти
https://cdnn.1prime.ru/img/76268/31/762683150_0:300:3200:2100_1920x0_80_0_0_947fe033f80dd140f853abbbc5fa128e.jpg
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Период низких цен на нефть стал бы для США замечательным временем восполнить нефтяные резервы после масштабной распродажи 2022 года. Одно только "но": денег на такие закупки в американском бюджете нет, пишет Bloomberg.Нынешний цены на нефть – в районе 70 долларов за баррель – весьма выгодны для пополнения стратегического запаса. Ведь только в 2022 году нынешний президент Джо Байден распродал из резервов 180 миллионов баррелей нефти – по цене 95 долларов за баррель.Всего за свой президентский срок он продал 290 миллионов баррелей. Сейчас резервы пополняются, но не так быстро, как ожидалось. Планом предусмотрено приобретение 50 миллионов баррелей, а также отмена предстоящих новых продаж. Ведь к концу президентства Байдена запасы находятся на четырехлетнем минимуме.Почему власти США медлят? Причина банальна – у них просто нет денег на масштабные закупки. По оценкам ClearView Energy Partners, на счету Минэнерго для закупки нефти в резерв находится около 841 миллионов долларов. Этого хватит лишь на закупку 12 миллионов баррелей. Между тем, для полного наполнения резервов нужно 320 миллионов баррелей, пишет издание.Конечно, Белый дом мог бы запросить необходимую сумму у Конгресса, однако это лишь раскалит и без того неспокойную обстановку перед ноябрьскими выборами. И без того они ожидаются крайне полярными, делает вывод автор публикации.
https://1prime.ru/20240918/ssha-851652556.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2024
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/76268/31/762683150_0:0:3200:2400_1920x0_80_0_0_d0cbd6262b93d33f41bf331bf32b93cf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
запасы нефти в сша, резервы нефти
запасы нефти в США, резервы нефти
18:21 18.09.2024
 
У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили

Bloomberg: у США нет денег на пополнение главного стратегического резерва нефти

© fotolia.com / lina0486" Бочки
 Бочки - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© fotolia.com / lina0486
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Период низких цен на нефть стал бы для США замечательным временем восполнить нефтяные резервы после масштабной распродажи 2022 года. Одно только "но": денег на такие закупки в американском бюджете нет, пишет Bloomberg.
Нынешний цены на нефть – в районе 70 долларов за баррель – весьма выгодны для пополнения стратегического запаса. Ведь только в 2022 году нынешний президент Джо Байден распродал из резервов 180 миллионов баррелей нефти – по цене 95 долларов за баррель.
Всего за свой президентский срок он продал 290 миллионов баррелей. Сейчас резервы пополняются, но не так быстро, как ожидалось. Планом предусмотрено приобретение 50 миллионов баррелей, а также отмена предстоящих новых продаж. Ведь к концу президентства Байдена запасы находятся на четырехлетнем минимуме.
Почему власти США медлят? Причина банальна – у них просто нет денег на масштабные закупки. По оценкам ClearView Energy Partners, на счету Минэнерго для закупки нефти в резерв находится около 841 миллионов долларов. Этого хватит лишь на закупку 12 миллионов баррелей. Между тем, для полного наполнения резервов нужно 320 миллионов баррелей, пишет издание.
Конечно, Белый дом мог бы запросить необходимую сумму у Конгресса, однако это лишь раскалит и без того неспокойную обстановку перед ноябрьскими выборами. И без того они ожидаются крайне полярными, делает вывод автор публикации.
Буровая установка для геологической разведки в Техасе, США - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
В США зафиксировали снижение запасов нефти за неделю больше прогноза
17:44
 
запасы нефти в СШАрезервы нефти
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2024 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала