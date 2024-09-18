https://1prime.ru/20240918/neft-851655147.html

У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили

У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили - 18.09.2024, ПРАЙМ

У США нет денег на покупку стратегического сырья, которое они разбазарили

Период низких цен на нефть стал бы для США замечательным временем восполнить нефтяные резервы после масштабной распродажи 2022 года. Одно только "но": денег на... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T18:21+0300

2024-09-18T18:21+0300

2024-09-18T18:21+0300

запасы нефти в сша

резервы нефти

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МОСКВА, 18 сен – ПРАЙМ. Период низких цен на нефть стал бы для США замечательным временем восполнить нефтяные резервы после масштабной распродажи 2022 года. Одно только "но": денег на такие закупки в американском бюджете нет, пишет Bloomberg.Нынешний цены на нефть – в районе 70 долларов за баррель – весьма выгодны для пополнения стратегического запаса. Ведь только в 2022 году нынешний президент Джо Байден распродал из резервов 180 миллионов баррелей нефти – по цене 95 долларов за баррель.Всего за свой президентский срок он продал 290 миллионов баррелей. Сейчас резервы пополняются, но не так быстро, как ожидалось. Планом предусмотрено приобретение 50 миллионов баррелей, а также отмена предстоящих новых продаж. Ведь к концу президентства Байдена запасы находятся на четырехлетнем минимуме.Почему власти США медлят? Причина банальна – у них просто нет денег на масштабные закупки. По оценкам ClearView Energy Partners, на счету Минэнерго для закупки нефти в резерв находится около 841 миллионов долларов. Этого хватит лишь на закупку 12 миллионов баррелей. Между тем, для полного наполнения резервов нужно 320 миллионов баррелей, пишет издание.Конечно, Белый дом мог бы запросить необходимую сумму у Конгресса, однако это лишь раскалит и без того неспокойную обстановку перед ноябрьскими выборами. И без того они ожидаются крайне полярными, делает вывод автор публикации.

https://1prime.ru/20240918/ssha-851652556.html

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запасы нефти в сша, резервы нефти