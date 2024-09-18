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Пашинян доложил о развитии торговых отношений Армении с ЕАЭС и Россией

Пашинян доложил о развитии торговых отношений Армении с ЕАЭС и Россией - 18.09.2024, ПРАЙМ

Пашинян доложил о развитии торговых отношений Армении с ЕАЭС и Россией

Армения не ставила перед собой задачи по разрыву торговых связей с ЕАЭС и Россией, однако хочет увеличить товарооборот с ЕС, заявил армянский премьер Никол... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:41+0300

2024-09-18T10:41+0300

2024-09-18T10:41+0300

экономика

армения

россия

еаэс

торговые отношения

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ЕРЕВАН, 18 сен - ПРАЙМ. Армения не ставила перед собой задачи по разрыву торговых связей с ЕАЭС и Россией, однако хочет увеличить товарооборот с ЕС, заявил армянский премьер Никол Пашинян, отвечая во время всемирного армянского саммита на вопрос о росте товарооборота с ЕАЭС. "Товарооборот с Евразийским экономическим союзом продолжает расти, и здесь нет ничего удивительного, так как мы члены ЕАЭС. Мы не ставим задачи по снижению товарооборота с ЕАЭС. Перед нами стоит задача увеличения товарооборота с ЕС. Мы должны понять, что диверсификация - это определенный процесс, и мы работаем с ЕС, США для такой диверсификации. Мы не ставили задачи сокращения или разрыва торговых связей с ЕАЭС или Россией", - сказал Пашинян. Ранее вице-премьер Армении Алексей Оверчук заявил, что сотрудничество России и Армении в настоящее время осуществляется динамично и успешно во всех отраслях экономики. По его словам, в 2023 году взаимная торговля между странами выросла на 55,8%, до 7,4 миллиарда долларов, в этом году рост ускорился. Он сообщил, что только за первое полугодие этого года межгосударственный товарооборот составил 8,4 миллиарда долларов. Оверчук считает, что до конца года вполне можно выйти на рубеж 14-16 миллиардов долларов.

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армения, россия, еаэс, торговые отношения