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"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского - 18.09.2024, ПРАЙМ
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"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:31+0300
2024-09-18T11:11+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
сша
мирные переговоры
план
военная помощь украине
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает экс-генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит издание Страна.ua.Луценко подчеркнул, что украинская сторона регулярно пытается переложить ответственность за свои провалы на западных союзников."Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят давать нам разрешение на ракеты большой дальности Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp", — возмутился экс-генпрокурор, добавив, что эта ложь абсолютно ничем не может помочь на поле боя.Луценко считает, что в своем плане Зеленский представит очередной список требований к Вашингтону о масштабных поставках вооружения и финансировании военной кампании. При этом он, вероятнее всего, понимает, что Штаты откажутся от выполнения нового пакета запросов, тогда же киевский глава обратится к переговорам с Россией.Главной целью "представления" Луценко видит проведение президентских выборов в условиях военного положения и переизбрание Зеленского, представившего себя "президентом мира".Полный текст читайте на ИноСМИ
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владимир зеленский, сша, мирные переговоры, план, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, США, мирные переговоры, план, военная помощь Украине
10:31 18.09.2024 (обновлено: 11:11 18.09.2024)
 
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского

Экс-генпрокурор Юрий Луценко: "план победы" Зеленского является "циничным шоу"

© Фото : Public Domain/President Of UkraineПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© Фото : Public Domain/President Of Ukraine
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает экс-генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит издание Страна.ua.
Луценко подчеркнул, что украинская сторона регулярно пытается переложить ответственность за свои провалы на западных союзников.
"Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят давать нам разрешение на ракеты большой дальности Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp", — возмутился экс-генпрокурор, добавив, что эта ложь абсолютно ничем не может помочь на поле боя.
Луценко считает, что в своем плане Зеленский представит очередной список требований к Вашингтону о масштабных поставках вооружения и финансировании военной кампании. При этом он, вероятнее всего, понимает, что Штаты откажутся от выполнения нового пакета запросов, тогда же киевский глава обратится к переговорам с Россией.
Президент Украины Владимир Зеленский - ПРАЙМ, 1920, 17.09.2024
Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский
Вчера, 12:08
Главной целью "представления" Луценко видит проведение президентских выборов в условиях военного положения и переизбрание Зеленского, представившего себя "президентом мира".
Полный текст читайте на ИноСМИ
 
Спецоперация на УкраинеВладимир ЗеленскийСШАмирные переговорыпланвоенная помощь Украине
 
 
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