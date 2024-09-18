https://1prime.ru/20240918/plan-851640661.html
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского - 18.09.2024, ПРАЙМ
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T10:31+0300
2024-09-18T10:31+0300
2024-09-18T11:11+0300
спецоперация на украине
владимир зеленский
сша
мирные переговоры
план
военная помощь украине
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_0:157:3000:1845_1920x0_80_0_0_b23c8d37cd468f335f3dd81193b05027.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает экс-генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит издание Страна.ua.Луценко подчеркнул, что украинская сторона регулярно пытается переложить ответственность за свои провалы на западных союзников."Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят давать нам разрешение на ракеты большой дальности Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp", — возмутился экс-генпрокурор, добавив, что эта ложь абсолютно ничем не может помочь на поле боя.Луценко считает, что в своем плане Зеленский представит очередной список требований к Вашингтону о масштабных поставках вооружения и финансировании военной кампании. При этом он, вероятнее всего, понимает, что Штаты откажутся от выполнения нового пакета запросов, тогда же киевский глава обратится к переговорам с Россией.Главной целью "представления" Луценко видит проведение президентских выборов в условиях военного положения и переизбрание Зеленского, представившего себя "президентом мира".Полный текст читайте на ИноСМИ
https://1prime.ru/20240917/zelenskiy-851618929.html
сша
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84131/54/841315459_166:0:2834:2001_1920x0_80_0_0_7f81bb945b12e364a348797dce879d24.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир зеленский, сша, мирные переговоры, план, военная помощь украине
Спецоперация на Украине, Владимир Зеленский, США, мирные переговоры, план, военная помощь Украине
"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского
Экс-генпрокурор Юрий Луценко: "план победы" Зеленского является "циничным шоу"
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает экс-генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит издание Страна.ua
.
Луценко подчеркнул, что украинская сторона регулярно пытается переложить ответственность за свои провалы на западных союзников.
"Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят давать нам разрешение на ракеты большой дальности Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp", — возмутился экс-генпрокурор, добавив, что эта ложь абсолютно ничем не может помочь на поле боя.
Луценко считает, что в своем плане Зеленский представит очередной список требований к Вашингтону о масштабных поставках вооружения и финансировании военной кампании. При этом он, вероятнее всего, понимает, что Штаты откажутся от выполнения нового пакета запросов, тогда же киевский глава обратится к переговорам с Россией.
Во Франции раскрыли, какую "последнюю карту" намерен разыграть Зеленский
Главной целью "представления" Луценко видит проведение президентских выборов в условиях военного положения и переизбрание Зеленского, представившего себя "президентом мира".