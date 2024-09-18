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"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского

"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Циничное шоу": на Украине раскрыли "план победы" Зеленского

Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T10:31+0300

2024-09-18T10:31+0300

2024-09-18T11:11+0300

спецоперация на украине

владимир зеленский

сша

мирные переговоры

план

военная помощь украине

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Глава киевского режима Владимир Зеленский намерен передать Вашингтону свой "план победы", получить ожидаемый отказ и начать переговоры с Москвой, считает экс-генпрокурор Юрий Луценко. Его слова приводит издание Страна.ua.Луценко подчеркнул, что украинская сторона регулярно пытается переложить ответственность за свои провалы на западных союзников."Вся пропагандистская машина Офиса президента постоянно вбивает в головы украинцев, что у нас проблемы только потому, что США не хотят давать нам разрешение на ракеты большой дальности Jassm, Atacms, Storm shadow / Scalp", — возмутился экс-генпрокурор, добавив, что эта ложь абсолютно ничем не может помочь на поле боя.Луценко считает, что в своем плане Зеленский представит очередной список требований к Вашингтону о масштабных поставках вооружения и финансировании военной кампании. При этом он, вероятнее всего, понимает, что Штаты откажутся от выполнения нового пакета запросов, тогда же киевский глава обратится к переговорам с Россией.Главной целью "представления" Луценко видит проведение президентских выборов в условиях военного положения и переизбрание Зеленского, представившего себя "президентом мира".Полный текст читайте на ИноСМИ

https://1prime.ru/20240917/zelenskiy-851618929.html

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владимир зеленский, сша, мирные переговоры, план, военная помощь украине