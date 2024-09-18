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FT: глава Chevron обвинил администрацию Байдена в росте цен на энергию
FT: глава Chevron обвинил администрацию Байдена в росте цен на энергию - 18.09.2024, ПРАЙМ
FT: глава Chevron обвинил администрацию Байдена в росте цен на энергию
Генеральный директор крупной энергетической компании США Chevron Майк Вирт обвинил администрацию президента страны Джо Байдена в росте цен на энергоносители и... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T13:42+0300
2024-09-18T13:42+0300
2024-09-18T13:45+0300
энергетика
спг
джо байден
энергетическая безопасность
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chevron
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Генеральный директор крупной энергетической компании США Chevron Майк Вирт обвинил администрацию президента страны Джо Байдена в росте цен на энергоносители и подрыве энергетической безопасности союзников Вашингтона, передает газета Financial Times. "Глава Chevron Майк Вирт раскритиковал политику администрации Байдена в сфере нефти и газа, заявив, что она повышает цены и "подрывает энергетическую безопасность" союзников США", - сообщает издание ,ссылаясь на заявления главы компании на конференции Gastech в Хьюстоне. Примером является сделанное в феврале заявление Байдена, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж "из-за ситуации с изменением климата". По мнению главы Chevron, это повышает стоимость энергии, поскольку лишает рынок потенциального предложения, а также угрожает надежным поставкам СПГ, что подрывает энергетическую безопасность союзников страны. Также это замедляет переход от угля к природному газу в качестве источника энергии, считает Вирт. "Вместо того чтобы вводить мораторий на экспорт СПГ, администрация должна прекратить нападки на природный газ", - заявил глава Chevron. Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах мира. По итогам прошлого полугодия она сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 21% в годовом выражении - до 9,935 миллиарда долларов.
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спг, джо байден, энергетическая безопасность, энергоносители, chevron
Энергетика, СПГ, Джо Байден, энергетическая безопасность, энергоносители, Chevron
FT: глава Chevron обвинил администрацию Байдена в росте цен на энергию
FT: политика Байдена приводит к росту цен на энергоносители и подрывает безопасность
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ.
Генеральный директор крупной энергетической компании США Chevron Майк Вирт обвинил администрацию президента страны Джо Байдена в росте цен на энергоносители и подрыве энергетической безопасности союзников Вашингтона, передает газета Financial Times
.
"Глава Chevron Майк Вирт раскритиковал политику администрации Байдена в сфере нефти и газа, заявив, что она повышает цены и "подрывает энергетическую безопасность" союзников США", - сообщает издание ,ссылаясь на заявления главы компании на конференции Gastech в Хьюстоне.
Примером является сделанное в феврале заявление Байдена, что США приостановят процесс одобрения новых контрактов на экспорт сжиженного природного газа (СПГ) за рубеж "из-за ситуации с изменением климата".
По мнению главы Chevron, это повышает стоимость энергии, поскольку лишает рынок потенциального предложения, а также угрожает надежным поставкам СПГ, что подрывает энергетическую безопасность союзников страны. Также это замедляет переход от угля к природному газу в качестве источника энергии, считает Вирт.
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"Вместо того чтобы вводить мораторий на экспорт СПГ, администрация должна прекратить нападки на природный газ", - заявил глава Chevron.
Chevron - вторая по величине нефтегазовая компания США. Корпорация работает более чем в 180 странах мира. По итогам прошлого полугодия она сократила чистую прибыль, приходящуюся на головную компанию, на 21% в годовом выражении - до 9,935 миллиарда долларов.