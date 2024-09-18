https://1prime.ru/20240918/prodvizhenie-851641518.html

"Разгром войск": на Украине забили тревогу из-за продвижения ВС России

"Разгром войск": на Украине забили тревогу из-за продвижения ВС России - 18.09.2024, ПРАЙМ

"Разгром войск": на Украине забили тревогу из-за продвижения ВС России

Дальнейшее продвижение ВС РФ на фронте повлечет за собой полный разгром украинских подразделений, считает офицер СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он... | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T11:01+0300

2024-09-18T11:01+0300

2024-09-18T11:01+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Дальнейшее продвижение ВС РФ на фронте повлечет за собой полный разгром украинских подразделений, считает офицер СБУ в отставке Олег Стариков. Об этом он рассказал в интервью журналисту Александру Шелесту*."Россия поставила цель разгромить наши войска. Военная цель — разгром войск. Красноармейское, Кураховское, Угледарское, Купянское направления ведут к реализации военной цели — разгрому украинских войск", — подчеркнул бывший офицер.Он также подверг критике желание Киева вернуться к границам 1991 года. Стариков назвал такое стремление "невоенной целью".* Физическое лицо, выполняющее функции иноагента

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