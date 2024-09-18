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В "Росатоме" рассказали о результатах работы с Мьянмой
В "Росатоме" рассказали о результатах работы с Мьянмой - 18.09.2024, ПРАЙМ
В "Росатоме" рассказали о результатах работы с Мьянмой
Работа "Росатома" с Мьянмой по проекту АЭС малой мощности идет плодотворно, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T07:47+0300
2024-09-18T07:47+0300
2024-09-18T07:47+0300
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ДЖАКАРТА, 18 сен - ПРАЙМ. Работа "Росатома" с Мьянмой по проекту АЭС малой мощности идет плодотворно, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев. "Очень плодотворно идет работа с Республикой Союз Мьянма. С мьянманскими коллегами мы прорабатываем проект сооружения атомной станции малой мощности (АСММ), а также изучаем возможность развития в стране ветроэнергетики", - отметил Арсеев, комментируя перспективы развития бизнеса "Росатома" в Юго-Восточной Азии. Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
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росатом, мьянма, аэс
Энергетика, Росатом, МЬЯНМА, АЭС
В "Росатоме" рассказали о результатах работы с Мьянмой
Арсеев: работа "Росатома" с Мьянмой по проекту АЭС малой мощности идет плодотворно
ДЖАКАРТА, 18 сен - ПРАЙМ. Работа "Росатома" с Мьянмой по проекту АЭС малой мощности идет плодотворно, заявил в интервью РИА Новости директор по международному бизнесу госкорпорации "Росатом" Борис Арсеев.
"Очень плодотворно идет работа с Республикой Союз Мьянма. С мьянманскими коллегами мы прорабатываем проект сооружения атомной станции малой мощности (АСММ), а также изучаем возможность развития в стране ветроэнергетики", - отметил Арсеев, комментируя перспективы развития бизнеса "Росатома" в Юго-Восточной Азии.
Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 9.00 мск.
"Росатом" намерен развивать партнерство с Индонезией в ряде отраслей