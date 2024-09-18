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Курс рубля на Мосбирже снизился к юаню по итогам торгов среды

Курс рубля на Мосбирже снизился к юаню по итогам торгов среды - 18.09.2024, ПРАЙМ

Курс рубля на Мосбирже снизился к юаню по итогам торгов среды

Курс рубля по итогам среды снизился к юаню, китайская валюта превысила отметку 13 рублей, следует из данных Московской биржи. | 18.09.2024, ПРАЙМ

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2024-09-18T20:12+0300

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Курс рубля по итогам среды снизился к юаню, китайская валюта превысила отметку 13 рублей, следует из данных Московской биржи. Курс юаня расчетами "завтра" на 19.00 мск (к закрытию) за день торгов вырос на 12 копеек, до 13 рублей. Отметку в 13 рублей китайская валюта преодолела впервые с 18 апреля. Ноябрьский фьючерс нефти марки Brent на 19.21 мск дешевеет на 0,52%, до 73,32 доллара за баррель. РУБЛЬ ВЕРНУЛСЯ К СНИЖЕНИЮ Курс юаня в среду двигался в диапазоне 12,88-13,01 рубля, китайская валюта за день выросла на 0,9%. Объем торгов юанями расчетами "завтра" превысил 119 миллиардов рублей, также следует из данных Мосбиржи. "По официальным курсам ЦБ, российская валюта показала нисходящую динамику также против доллара и евро. Сейчас на динамику валютного рынка оказывают влияние фактор экспирации фьючерсов и длинные выходные в Китае. Номинально на стороне рубля играют и заметно выросшие за последние дни цены на нефть", - комментирует Виктор Григорьев из банка "Санкт-Петербург". На валютный рынок влияние оказывало завершение длинных выходных в Китае, которое могло способствовать усилению спроса на юань, добавляет он. "После того, как Банк России существенно ужесточил условия валютных свопов в конце прошлой недели, участникам рынка будет дороже и сложнее привлекать юаневую ликвидность. На форекс индекс доллара продолжает снижаться, торгуясь вблизи минимумов с конца декабря 2023 года в ожидании решения по ставке ФРС. "Чаша весов" прогнозов все больше склоняется к более сильному шагу снижения, а именно на 50 базисных пунктов, – максимальный уровень этого года", - говорит Александр Фетисов из Россельхозбанка. Соответственно, офшорный юань укрепляется к доллару, но пока не может преодолеть уровень 7,08 юаня за доллар – максимальный уровень этого года, на текущих уровнях национальной валюты регулятору Китая остается больше пространства для стимулирования замедляющейся экономики, в том числе и путем смягчения денежно-кредитной политики на горизонте до конца года, добавил эксперт. ПРОГНОЗЫ Григорьев считает, что в четверг курсовая волатильность, вероятно, будет сравнительно высокой в связи с экспирацией квартальных фьючерсов. Тем не менее в дальнейшей перспективе курс юаня все же может вернуться в диапазон 12,7-13 рублей к юаню, добавляет он. "Прогноз по биржевому курсу юаня до конца текущей недели – 12,7-13 рублей, по курсу доллара на базе индикаторов срочного рынка – 90-92 рубля. Ослабление рубля может затормозиться как на фоне приближения налогового периода, так и в свете вероятного улучшения общего риск-аппетита после заседания ФРС", - сказал Денис Буйволов из "БКС Мир Инвестиций". По ожиданиям Натальи Мильчаковой из Freedom Finance Global, ориентиром для курса рубля к юаню на четверг будет диапазон 12,8-13,3 рубля, доллар США может торговаться в интервале 91-93,5 рубля, евро - в коридоре 101-103 рублей.

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россия, торги, мосбиржа, юань