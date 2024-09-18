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Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС - 18.09.2024, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС - 18.09.2024, ПРАЙМ
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов. Они условились о встрече на... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:05+0300
2024-09-18T18:05+0300
экономика
россия
бразилия
брикс
владимир путин
лула да силва
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов. Они условились о встрече на казанском саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также отмечается, что Путин и Лула да Силва подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах.Кроме того, российский лидер Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии принципиальные российские оценки по украинскому кризису.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года.. Саммит БРИКС должен состояться в Казани в октябре.
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россия, бразилия, брикс, владимир путин, лула да силва
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, БРИКС, Владимир Путин, Лула да Силва
18:05 18.09.2024
 
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС

Путин и президент Бразилии условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСовещание министров иностранных дел стран БРИКС
Совещание министров иностранных дел стран БРИКС - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов. Они условились о встрече на казанском саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также отмечается, что Путин и Лула да Силва подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, российский лидер Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии принципиальные российские оценки по украинскому кризису.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года.. Саммит БРИКС должен состояться в Казани в октябре.
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ЭкономикаРОССИЯБРАЗИЛИЯБРИКСВладимир ПутинЛула да Силва
 
 
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