https://1prime.ru/20240918/sammit-851654871.html
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС - 18.09.2024, ПРАЙМ
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС
Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов. Они условились о встрече на... | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T18:05+0300
2024-09-18T18:05+0300
2024-09-18T18:05+0300
экономика
россия
бразилия
брикс
владимир путин
лула да силва
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_0:130:3179:1918_1920x0_80_0_0_510a848934714a51305058b58e6a4672.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов. Они условились о встрече на казанском саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля. Также отмечается, что Путин и Лула да Силва подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах.Кроме того, российский лидер Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии принципиальные российские оценки по украинскому кризису.БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года.. Саммит БРИКС должен состояться в Казани в октябре.
https://1prime.ru/20240918/zhenschiny-851650836.html
бразилия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/06/0a/849027840_224:0:2955:2048_1920x0_80_0_0_fd632fa1351bffb76f1fc3a073fc4c7e.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, бразилия, брикс, владимир путин, лула да силва
Экономика, РОССИЯ, БРАЗИЛИЯ, БРИКС, Владимир Путин, Лула да Силва
Лидеры РФ и Бразилии условились о встрече на казанском саммите БРИКС
Путин и президент Бразилии условились о встрече в ходе казанского саммита БРИКС
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва обсудили график дальнейших двусторонних контактов. Они условились о встрече на казанском саммите БРИКС. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Также отмечается, что Путин и Лула да Силва подтвердили заинтересованность в наращивании политического диалога, сотрудничества в различных сферах.
Кроме того, российский лидер Путин в телефонном разговоре с президентом Бразилии принципиальные российские оценки по украинскому кризису.
БРИКС — транснациональное объединение, в состав которого входят Бразилия, Россия, Индия, Китай и ЮАР. 1 января 2024 года к блоку присоединились ОАЭ, Иран, Саудовская Аравия, Эфиопия, Египет. Россия стала председателем БРИКС с 1 января 2024 года.. Саммит БРИКС должен состояться в Казани в октябре.
Путин рассказал, что в России свой бизнес ведут шесть миллионов женщин