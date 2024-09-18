https://1prime.ru/20240918/sertifikatsiya-851636027.html

В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев

В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев - 18.09.2024, ПРАЙМ

В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев

В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T05:45+0300

2024-09-18T05:45+0300

2024-09-18T05:45+0300

вегетарианство

россия

роскачество

сертификация

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный контроль российских производителей подобной продукции, подчеркнули в Роскачестве РИА Новости. Продукты на растительной основе являются отдельным видом пищевой продукции со своим стандартом ISO 23662:2021. Он закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов. "В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - подчеркнули в ведомстве. Прошедшая сертификацию продукция будет отмечена специальным знаком - зеленой буквой "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. Благодаря системе, российские производители, чьи товары отвечают международным стандартам, получат возможность выходить на глобальный рынок."Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, добавив, что первые процедуры сертификации уже запущены.

https://1prime.ru/20240917/ryba-851621317.html

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

вегетарианство, россия, роскачество, сертификация