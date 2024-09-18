https://1prime.ru/20240918/sertifikatsiya-851636027.html
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев - 18.09.2024, ПРАЙМ
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев
В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:45+0300
2024-09-18T05:45+0300
2024-09-18T05:45+0300
вегетарианство
россия
роскачество
сертификация
https://cdnn.1prime.ru/img/83655/00/836550026_0:161:3071:1888_1920x0_80_0_0_1ec8753ca32bc6da624f7f8c2aeda592.jpg
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный контроль российских производителей подобной продукции, подчеркнули в Роскачестве РИА Новости. Продукты на растительной основе являются отдельным видом пищевой продукции со своим стандартом ISO 23662:2021. Он закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов. "В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - подчеркнули в ведомстве. Прошедшая сертификацию продукция будет отмечена специальным знаком - зеленой буквой "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. Благодаря системе, российские производители, чьи товары отвечают международным стандартам, получат возможность выходить на глобальный рынок."Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, добавив, что первые процедуры сертификации уже запущены.
https://1prime.ru/20240917/ryba-851621317.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/83655/00/836550026_169:0:2900:2048_1920x0_80_0_0_d96f9bb8188a3edc6705d58f2fe1696f.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вегетарианство, россия, роскачество, сертификация
вегетарианство, РОССИЯ, Роскачество, сертификация
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев
Роскачество: национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в РФ
МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный контроль российских производителей подобной продукции, подчеркнули в Роскачестве РИА Новости.
Продукты на растительной основе являются отдельным видом пищевой продукции со своим стандартом ISO 23662:2021. Он закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов.
"В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - подчеркнули в ведомстве.
Прошедшая сертификацию продукция будет отмечена специальным знаком - зеленой буквой "Р" с листком в зеленом пятиугольнике.
Россельхознадзор: Европа не может обойтись без одного продукта из России
Благодаря системе, российские производители, чьи товары отвечают международным стандартам, получат возможность выходить на глобальный рынок.
"Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, добавив, что первые процедуры сертификации уже запущены.