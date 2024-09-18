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В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев - 18.09.2024, ПРАЙМ
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В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев - 18.09.2024, ПРАЙМ
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев
В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный | 18.09.2024, ПРАЙМ
2024-09-18T05:45+0300
2024-09-18T05:45+0300
вегетарианство
россия
роскачество
сертификация
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный контроль российских производителей подобной продукции, подчеркнули в Роскачестве РИА Новости. Продукты на растительной основе являются отдельным видом пищевой продукции со своим стандартом ISO 23662:2021. Он закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов. "В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - подчеркнули в ведомстве. Прошедшая сертификацию продукция будет отмечена специальным знаком - зеленой буквой "Р" с листком в зеленом пятиугольнике. Благодаря системе, российские производители, чьи товары отвечают международным стандартам, получат возможность выходить на глобальный рынок."Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, добавив, что первые процедуры сертификации уже запущены.
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вегетарианство, россия, роскачество, сертификация
вегетарианство, РОССИЯ, Роскачество, сертификация
05:45 18.09.2024
 
В России запустили систему сертификации продукции для вегетарианцев

Роскачество: национальная система сертификации вегетарианской продукции запущена в РФ

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкФабрика бортового питания аэропорта Домодедово
Фабрика бортового питания аэропорта Домодедово - ПРАЙМ, 1920, 18.09.2024
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. В России начала свою работу национальная система сертификации вегетарианской продукции, поскольку 2022 году иностранные органы перестали проводить инспекционный контроль российских производителей подобной продукции, подчеркнули в Роскачестве РИА Новости.
Продукты на растительной основе являются отдельным видом пищевой продукции со своим стандартом ISO 23662:2021. Он закрепляет определения и технические критерии пищевых продуктов и ингредиентов, подходящих для вегетарианцев или веганов.
"В 2024 году в России был разработан национальный стандарт на вегетарианскую продукцию, гармонизированный с международными требованиями, а летом 2024 года на базе Роскачества создан и сегодня получил аккредитацию подведомственный орган по сертификации "Роскачество - Веган", - подчеркнули в ведомстве.
Прошедшая сертификацию продукция будет отмечена специальным знаком - зеленой буквой "Р" с листком в зеленом пятиугольнике.
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Благодаря системе, российские производители, чьи товары отвечают международным стандартам, получат возможность выходить на глобальный рынок.
"Уже успешно работают органы по сертификации в сфере ХАССП, органической, халяльной, зеленой продукции и услуг, органы по классификации и сертификации гостиниц", - подчеркнула заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева, добавив, что первые процедуры сертификации уже запущены.
 
вегетарианствоРОССИЯРоскачествосертификация
 
 
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