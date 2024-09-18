https://1prime.ru/20240918/sluzhba-851645663.html

ГД одобрила проект о снятии наказания с подсудимых, призванных на службу

ГД одобрила проект о снятии наказания с подсудимых, призванных на службу - 18.09.2024, ПРАЙМ

ГД одобрила проект о снятии наказания с подсудимых, призванных на службу

Госдума одобрила в первом чтении законопроект об освобождении от наказания подсудимых, которые были призваны на военную службу. | 18.09.2024, ПРАЙМ

2024-09-18T13:34+0300

2024-09-18T13:34+0300

2024-09-18T13:34+0300

госдума

мобилизация

заключенные

контракт

военная служба

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МОСКВА, 18 сен - ПРАЙМ. Госдума одобрила в первом чтении законопроект об освобождении от наказания подсудимых, которые были призваны на военную службу. Этот законопроект является дополнением к Уголовному и Уголовно-процессуальному кодексам РФ. Нововведения затронут подсудимых, проходящих военную службу в период мобилизации или подписавших контракт о прохождении военной службы. Проект предлагает также распространить закон на осужденных, чей приговор был вынесен, но не успел вступить в силу.На сегодняшний день в отношении подозреваемых или обвиняемых, а также отбывающих наказание осужденных предусмотрены дополнительные основания в случае их призыва на службу в рамках всеобщей мобилизации или введения режима военного положения. При этом приостановка дела на этапе судопроизводства законодательно не урегулирована.

https://1prime.ru/20240918/gosduma-851641892.html

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госдума, мобилизация, заключенные, контракт, военная служба